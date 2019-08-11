台婦配兩副老花眼鏡付2.5萬港元度數不符　店家：你自己去申訴

台灣一名女網友在Facebook上大呻其母獨自去配兩副老花眼鏡，竟然花了10萬元台幣（約2.5萬港元），在現場配戴時即使度數不合，店家也哄騙說「習慣就好」。事後跟店家理論，對方還表明要她們自己去找消保官申訴，讓她氣憤不已。文章引來網友熱議，有人諷刺的說：「眼鏡是黃金的還是鑲鑽了？」

一名女網友抱怨其母到眼鏡店配老花眼鏡，沒想到2副竟然索價10萬，去找店家理論不果，讓她深深不忿（Facebook@爆怨公社）

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這名女網友在「爆怨公社」Facebook表示其母獨自到眼鏡店配老花眼鏡，現場試戴時度數不合，沒想到店家不是幫忙調整度數，反而說「習慣就好」。讓原PO聽了氣的抱怨其母：「這妳也相信？」她說媽媽這兩年來因為眼鏡度數的問題導致視線落差摔了好幾次，去找店家處理，不僅沒有調整好度數，反而還被要求再配一副眼鏡，2副眼鏡就花了10萬元台幣（約2.5萬港元），事後跟對方理論，卻擺爛不理，讓原PO深深不忿。

女網友貼出媽媽配眼鏡的明細。（Facebook@爆怨公社）

原PO忍不住抱怨其母「我這麼聰明妳怎麼這麼萌呆」，她還說自己沒近視，對眼鏡沒概念，到底怎麼能配到10萬還配不好，讓她百思不得其解，令網友看了也覺得很不可思議。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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