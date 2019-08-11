台租霸實錄超傻眼　單親媽扮可憐獲免費套房　驚變垃圾崗兼種毒品

租樓最怕遇着麻煩包租公，相反包租公亦勁怕遇着不負責任的麻煩租客。不愛乾淨、遲交租在房東眼中都是難搞的行為，最害怕第一名則是租住房子卻勁厚面皮拖欠租金的「租霸」；租客則擔心租屋後設施有問題，房東卻不理或苛扣押金。台灣法律界人士指出，因租賃糾紛衍生的妨害名譽、妨害自由和侵入住居等案件不少。

新北一名吳姓房東見彭姓婦人年老無依，好心將月租一萬六千台幣（約港幣4000元）的公寓以半價租給對方，未料對方住進去不久就不交房租、水電和管理費，還以扭傷腰等理由拖延搬遷，一拖就是一年多。房東寄存證信函要求搬遷無效，訴諸法律途徑解決，反被控妨害名譽。對方還以名譽受損為由，向吳姓房東求償30萬，全案經檢方調查，最後不起訴，但已讓吳大嘆包租公難做。

另一名房東在網路上看到單親媽媽帶着5歲小孩因付不出房租被前房東掃地出門，心生憐憫，無償提供一間套房給對方。沒想到，對方不但佔用其他套房和頂樓的公共空間養狗，衛生習慣也不佳，弄到整棟房子騷臭不堪，更誇張的是還在室內種毒品。他見情況不對，想叫對方搬走，卻被對方鎖在門外，還被小孩當成壞人，非常無奈。

吳姓房東無償提供套房給單親媽媽與孩子住，未料變成一場災難，房間髒亂不堪（聯合新聞網提供）

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此外，一名蘇姓房東9年前以每月台幣9000元（約港幣2200元）將房子租給李姓夫妻。去年3月租約到期想收回，對方卻以家有身障子女要養、籌不出搬遷費用等理由搪塞，硬要將房租匯到他的戶口，主張租約存在，遲遲不肯搬離。最後告上法院，官司纏訟一年，今年4月才獲判勝訴，房客必須搬離和賠償損失。

面對惡租客，房東們抱怨「明明自己有理，但怎麼看都像是輸家」，問題雖可循法律途徑解決，但官司程序冗長，一年半載難有結果，就算勝訴，房租欠款往往也難追回，如果以強硬手段逼房客搬遷，還可能惹來官司。政府6月起實施租賃新制，內容包括「押金不得超過兩個月」、「房東不得禁止租戶遷戶籍」及「電費不得超收」都是針對房東設限。有房東表示，政府照顧租客是好事，但希望政府也能顧及房東的權益，並非每個都是難纏的包租公，也需要有法律約束惡租客。

有網友曾在爆怨公社Po出經過「租客洗禮」的房間凌亂情況，大呻包租公唔易做（fb群組「爆怨公社」圖片）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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