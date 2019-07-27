【健康百科】倪匡透露皮膚癌當濕疹醫　皮膚科醫生講解易混淆原因

皮膚癌與濕疹難以分辨？香港著名作家倪匡早前出席書展講座時透露，自己患上皮膚癌，前後看過7個醫生，有3人說是癌症，4人說是濕疹，並指患濕疹位置生了一個瘤，他又透露自己現時將皮膚癌當濕疹醫，搽藥膏後感覺好一點，稱年紀大故不打算做電療及化療。 皮膚科醫生史泰祖指，市民如患上與淋巴細胞有關的皮膚癌，和濕疹的確難分，當濕疹來治療若有好轉，就很容易被當成濕疹，但如果情況持續，只有拿皮膚組織去化驗才可以確認是否患癌。

著名作家倪匡早前在書展透露，自己患了皮膚癌。（資料圖片）

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年屆84歲的倪匡日前透露患上皮膚癌，令不少書迷擔心他的情況，接受媒體訪問時，他稱受皮膚病困擾十多年，看過7個醫生，當中有3人說是癌症，4人說是濕疹，其後濕疹位置又出現了一個瘤，2個醫生說不用理會，2個說可考慮割除，又有2個交給他自己決定。

倪匡稱自己年紀大，癌症又未發作，不會做電療和化療，雖腿部腫瘤有手掌般大，潰爛又發炎，但仍會當濕疹醫，塗藥膏又感覺好點。

皮膚科醫生史泰祖指，與淋巴細胞有關的皮膚癌，和濕疹的確難分。(資料圖片)

對於皮膚癌是否易被當成濕疹的問題，皮膚科醫生史泰祖回覆《香港01》指，如將皮膚癌與濕疹混淆，病人可能是患上了與淋巴細胞有關的皮膚癌，例如黑色素瘤。

這類型皮膚癌和濕疹一樣，都會出現皮膚紅腫、甩皮、硬化，更可在廣泛位置出現，難分之處在於醫生當作濕疹治，病況可能會有進展，皮膚狀況得以紓緩，容易誤將皮膚癌當成濕症。慢性濕疹多數在兒童身上出現，老人家不常見，如果疑似濕疹問題長期持續，醫生會需要拿取皮膚組織化驗，才可以確定是否患癌。

史泰祖續指，與淋巴細癌有關的皮膚癌手尾較長，除了藥物治療，還可能要接受電療和化療。他另外提到，老人家皮膚痕很平常，但若問題持續，建議先向家庭醫生求助，不需要一下子找皮膚科專科醫生。