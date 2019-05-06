女子攤手企路中心擋車　突以高跟鞋打車頭　網民笑爆：搵順風車？

駕駛者最怕就是遇上不顧安全、突然走出馬路的「盲毛」，一旦反應不夠快，隨時會釀成嚴重意外。有網民今晨於facebook群組上載「車cam」影片，可見一名神情呆滯的年輕女子站於馬路中心「人肉擋車」，將車截停後更舉起手上的高跟鞋，大力擊向車頭，令司機嚇得爆粗怒罵：「你係咪傻㗎X街！」片段甫上載即引起網民關注，眾人都留言詢問樓主事件的「後續」，又笑指涉事女子可能想「搵順風車」。

有網民上載「車cam」片段，顯示今晨一名女子突於尖東站在馬路中心截停其車輛，事件引起網民熱議。（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」影片截圖）

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該網民今晨於fb群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」上載「車cam」片段，指今晨7時許於尖東梳士巴利道被人「攔途截劫」，片中可見一名神情呆滯的年輕女子站於馬路中心，攤開雙手以身擋車，即使司機想改道離開，女子亦緊緊跟隨，司機見狀即嚇得直斥：「呢個癲人，真係傻傻哋㗎」。

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當車停下後，女子即舉起手上的高跟鞋，狠狠擊向車頭，令司機大罵：「咩料呀？飲醉咗呀？」這時車上乘客提醒司機勿亂動，擔心女子是「碰瓷黨」：「你唔好郁呀，佢瞓低你瀨嘢㗎」，期間女子完全無視響咹聲及司機的怒罵，繼續站於車頭。司機只好倒車，希望避開女子再駛走，片段最後見女子一度想衝上截停，惟未能成功。而樓主之後查看車尾車cam，發現女子其後繼續站於路中，嘗試截停其他車輛。

女子不但攤開雙手以身擋車，更一度舉起手上的高跟鞋，狠狠擊向車頭，無視司機爆粗怒罵。（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」影片截圖）

片段一上載即引起網民討論，不少人留言詢問樓主事件「後續」，笑問女子是否想「搵順風車」，稱樓主「應做良好市民，問下佢去邊」，又質疑片中女子可能飲醉，或正在拍片，「膠人拍緊抖音咋？」。更有網民開玩笑指，樓主錯失了認識朋友的機會，「你部車冇人嘅話，又會係一段浪漫嘅愛情故事」。

（fb群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」）