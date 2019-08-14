公安揭奶茶店偷賣禁藥予學生哥　「聰明藥」真身其實係…

食聰明豆不會變聰明係人都知，但內地竟有學生相信食「聰明藥」會變得聰明！廣州警方日前偵破假藥案，有不法份子由外地引入7000粒俗稱「聰明藥」的精神藥物，賣予學生哥圖利，違法者隱藏於年輕人常光顧的奶茶店售賣，訛稱服用後可更集中精神上課。惟這種藥物一般用於治療過度活躍症與渴睡症，屬處方藥物，長期服用會上癮及出現大量副作用，學生等同染上毒癮。

廣州公安撿獲7000粒俗稱「聰明藥」的精神科藥物。（梨視頻影截圖）

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學生面對「一試定生死」壓力之大可想而知，不論內地高考、香港DSE都同樣令學生們頭痕，有人更情願相信無稽「偏方」，例如傳聞已久的「聰明藥」。日前廣州警破獲一宗銷售假藥案件，繳獲7000顆聰明藥，警方指藥物經不法途徑偷運到內地，有些人經網上途徑售賣這種精神類管制藥物。

更有銷售集團聲稱「聰明藥」可幫助學生集中精神上課，以青少年為主要客源。警方發現部分不法份子會在學生常光顧的茶飲店售賣「聰明藥」，偷偷在店內賣予學生，目前已拘捕7名涉案人。

這些「聰明藥」其實是用來治療過度活躍症與渴睡症的藥物，當中包括了「利他能」（Ritalin）、「專思達」（Concerta）、「莫達非尼」（Modafinil）等，成分與冰毒有些相似，可改善記憶力、集中力等，但如沒有關精神問題的人服用後，會令精神處於亢奮狀態。

這類藥物屬嚴格管制藥物，長期服用會上癮，有內地醫生指，現時內地戒毒所有一成的道友就是吃了「利他能」而染上毒癮。正常人服「聰明藥」有不少副作用，包括頭痛、失眠、血壓升高等，惟仍有不少學生以身試藥。

（綜合）