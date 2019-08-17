買飯糰送5元硬幣？　網民神解讀：台語是「有緣」，老闆娘有暗示

（Facebook@爆廢公社、Instagram@keyworld_y）

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相信不少人會買飯糰當早餐，不過一名台灣網友在爆廢公社PO文表示，同事早上買了一顆飯糰，結果裏面竟然夾了5元台幣，讓原PO傻眼直呼「配料應該沒有台幣的選項吧」，照片曝光後，引發網友瘋狂討論！

一名網友在爆廢公社PO文表示，同事早上買了一顆飯糰，結果裏面竟然夾了5元（Facebook@爆廢公社）

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回饋5元

許多網友笑說，這是一種抽中5元現金回饋的概念R～恭喜ヽ( ^∀^)ﾉ（即睇網民留言▼）

這是回扣（？）

也有人開玩笑表示，其實5元是不能說的回扣啦🙊only for老顧客～～（即睇網民留言▼）

5元＝有緣

大家有注意到嗎？5元唸起來就像是台語的「有緣」，看來原PO被暗示惹😏（即睇網民留言▼）

跟水餃包1元硬幣同理

還有網友認為，這跟水餃吃到錢幣的意思一樣啦～吃到會有好運A_A（即睇網民留言▼）

會不會這只是找錢的意思啊🤣BTW～有網友提到，這個飯糰大概也不能吃了吧.....感覺錢幣髒髒der....原PO正好可以抵用5元，再．買．1．個

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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