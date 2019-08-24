台母子買Häagen-Dazs雪糕　男童整跌膠羮踩兩腳　母舉動令人震驚

在便利店買杯裝的哈根達斯（Häagen-Dazs）雪糕，裡頭都會覆上一個塑膠製的小湯匙，不過日前有網友在PTT上發文，奉勸大家不要使用那支湯匙。這名網友表示他在便利店吃晚餐時看到一對母子不小心將雪櫃裡的雪糕打翻，裡頭的湯匙掉了出來不小心被兒子採到，沒想到他們竟原封不動放回雪櫃。

踩完膠匙放返雪櫃未算過分，之後個細路竟然……（點圖閱讀原文）↓↓↓

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這名網友22日在PTT發文，說自己晚間在全家（台便利店）吃晚餐，看見一對母子進來要買雪糕。兒子表示想要拿雪櫃比較裡面的冰，於是便將放在外面的雪糕都拿出來，就在過程中不小心掉了兩個在地上，蓋子也彈開裡頭的湯匙掉了出來，兒子一慌張便踩到湯匙好幾下。

沒想到媽媽沒有將雪糕買走，而是安慰弟弟沒關係，邊說邊把湯匙放回盒中，再若無其事的雪糕放回雪櫃裡。而且更誇張的還在後頭，正當兩人吃完要再買兩盒時，同樣的情節又再次發生，讓原po直呼以後吃千萬不要用裡頭的湯匙：「你不知道那個已經被沒公德心的人踩過幾次了。」

這對母子的超離譜行徑引發討論，許多網友留言：「超沒公德心！超沒禮貌！超沒水準！」、「我都買我弄壞掉的」、「身教有夠差的家長」，但也有網友認為原po應該在當下向店員反映，而非事後到網路上發文。

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