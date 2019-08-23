兒子睇完《五星級大鼠》要食法國菜　台媽神還原菜式引網民流口水

天真的小朋友常常會搞不清楚現實跟虛擬，若是看了卡通後來跟爸爸媽媽要卡通裏的東西，有時候真的會讓爸媽很傷腦筋。不過有位媽媽在Facebook上分享，兒子有天看到電視正在播動畫《五星級大鼠》，看完馬上點菜指定要吃裏面超經典的料理「雜菜煲」，為母則強的她只好發揮實驗精神來做做看了！原本心想：「不好吃就怪料理鼠王（五星級大鼠）」，沒想到一家老小整盤吃光光，也吸引了很多網友留言討論！

台媽神還原《五星級大鼠》法國菜！（Facebook@廚藝公社）

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幸好兒子看的不是中X一番...

很多人看了都笑稱「還好料理鼠王（五星級大鼠）沒有騙人！」，以後他們家要禁止看跟美食有關的節目了，不然媽媽會崩潰啦！

即睇網民搞笑留言▼▼▼

有網友提到，這道菜其實做起來不難，只是前置作業很麻煩！這篇文也調出了很多料理高手，分享了各種雜菜煲的美食照，看來大家都受料理鼠王（五星級大鼠）的影響很深啊XD

按圖即睇網上料理高手分享各種雜菜煲的美食照▼▼▼

重頭戲來了！還加「雜菜煲」食譜

看了這麼多照片，有沒有覺得躍躍欲試呢？原PO也在貼文中分享了「雜菜煲」的食譜，有興趣的人趕快筆記啊！

所需食材： 節瓜、紅蘿蔔、茄子、洋蔥、罐頭鳳梨、牛蕃茄、鐵罐頭番茄泥、蒜頭、乾燥羅勒葉 料理步驟： 1️. 將半罐蕃茄泥鋪在鑄鐵鍋底層 2. 將所有蔬菜切成片狀，大片最外圈、小片內圈，依序排列每一種蔬菜 3️. 將另外半罐蕃茄泥和洋蔥末蒜頭末拌在一起，加入乾燥羅勒葉後，淋在排好的食材上 4️. 所有食材淋一點橄欖油，鋪上烘焙紙，用最小火的煮25分鐘

為了滿足小孩的期待有求必應，這樣的媽媽太強大啦～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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