日藝團teamLab以科技創夢幻仙境　10年間由被無視變全球爆紅

國際數字藝術團體teamLab，由600多個理科生組成，被《紐約時報》稱為「科技化的夢幻仙境」，被世界權威設計網站「designboom」連續兩年評進「全球十大必看展覽」。teamLab所到之處，倫敦、紐約、米蘭，都有排隊5小時、8小時的火爆場面，更是霸屏社交媒體。 去年，teamLab在東京開了自己的美術館，超1萬平方米的空間，展示60多件作品，成為世界首家數字藝術博物館。他們用科技的手段做藝術，並讓全世界的人成為作品的一部分、並為之瘋狂。最近，teamLab在上海、廣州舉辦兩場大型個展。一条對teamLab創始人豬子壽之進行專訪，並跟隨實地探訪位於東京台場的美術館。

國際數字藝術團體teamLab，由600多個理科生組成，被《紐約時報》稱為「科技化的夢幻仙境」，被世界權威設計網站《designboom》連續兩年評進「全球十大必看展覽」。（一条提供）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

全球必看的teamLab展覽

今年3月22日，teamLab來上海了。

上一次他們來中國辦個展，還是在兩年前。那是北京798藝術區有史以來最熱門、觀展人數最多的一次展覽，當時周邊交通幾乎癱瘓，主辦方佩斯北京不得不用發號、分時段參觀的方式限流。所有人的朋友圈，幾乎都被teamLab花和光影的世界淹沒。

來看看teamLab在全球的火爆程度：2015年米蘭世博會，觀眾為了看一次teamLab，創下排隊8小時的記錄；2018年6月21日，teamLab美術館在東京臺場開幕，7月份的門票瞬間搶空，美術館單日客流最高達1萬人次；北野武、里安納度狄卡比奧、劉雯、易烊千璽……很多名人，都是teamLab的粉絲。

不少名人也愛看teamLab夢幻的展品（點擊大圖）▼

teamLab來到中國，一場現象級大展

這一次，teamLab作為上海油罐藝術中心的開幕大展之一，把整個5號罐內部，變成了一個密不透光的黑盒。以光為顏料、空間為畫布，用6件定制作品，創造了一個完全浸入式的藝術體驗。

展覽開幕前幾天，我們見到了teamLab這個「神秘組織」。這次約有20個成員來到上海，每個人都行色匆匆，緊張地為展覽做著準備和調試。

進入展館前，我們得到了紀律嚴肅的拍攝指示：不許打光、盡量小聲。因為館內的光和音效，包括他人，都是作品的一部分。

teamLab的展品裏有不少大自然元素，讓人反思生命意義（點擊大圖）▼

+ 5 + 4 + 3

其中，最值得關註的是《生死無止盡，此刻即永恆 II》這件作品。teamLab的創始人豬子壽之告訴我們，它是首次在全球範圍內展出。

這件作品不是預設的畫面，而是通過電腦程序進行實時描繪的。在12塊屏幕拼接出來的畫面裏，鮮花和野草隨著上海時間的日出、日落而變亮、變暗，隨著季節變化，形成不同種類的花海，也隨著時間推移，誕生、盛開、死去，不斷延續著生和死的循環。

也就是說，觀眾此時此刻、眼前這一瞬間的畫面，是轉瞬即逝的，錯過就再也無法看到第二次。

《生死無止盡，此刻即永恆 II》（一条提供）

《生死無止盡，此刻即永恆 II》（一条提供）

一個「不靠譜」的老闆，最有型的跨界藝術團

做出這些沉浸式藝術作品的，到底是一個什麼樣的團隊？

teamLab，直譯為「團體實驗室」。但連創始人豬子壽之自己也說不清，teamLab究竟是個什麼樣的團體、具體做哪種實驗。他想了半天，「你認為它是什麼，它就是什麼吧。」

今天世界聞名的teamLab，舊日只是一個蓬頭大叔的夢想（點擊大圖）▼

+ 3 + 2

18年來，一堆搞技術的人，創造了很多像夢一樣的體驗，多少有一些理科生的浪漫。

從不受待見，到爆红全球

現在的teamLab，規模龐大、備受追捧。但最初，跨界藝術尚未被完全接受，teamLab的發展也並不順利。

成立了teamLab，卻不被接受？（點擊大圖）▼

除了得到在科技藝術領域的權威認可、顛覆普通人們對「藝術」的認識，teamLab還接手了不少大咖廣告商的案子，從此名噪一時。當我們問豬子，在取得藝術和商業上的成功之後，對創作會不會產生影響？

他苦笑著搖搖頭，「不會有為了抬高價值而進行的創作。只要想到能不斷地創作，改變自己對世界的看法，就足夠幸福了。」

超過10000㎡ 無邊界的美術館

2018年6月，teamLab在東京台場區，開幕了一個超過10000平方米、以「Borderless（無界）」為概念的美術館。他們想通過沉浸式的藝術體驗，打破「作品和作品」、「作品和觀眾」、「自己和他人」的界線。

什麽是「互動式、沉浸式藝術」？為什麽teamLab要創造這種非物質性的體驗？

豬子喜歡和經典藝術作品「蒙娜麗莎」的作對比，來解釋這個概念。

告訴你何謂「互動式、沉浸式藝術」（點擊大圖）▼

在「無界」美術館裏，並沒有所謂的「觀展地圖」。60件光的作品，組成了一個巨大的作品群，自由地移入、移出房間，有時還會和其他作品產生碰撞、交流。

最令人震撼的，是時長4分20秒的作品《追逐、被追逐的八咫烏》。360度投影塑造出了一個虛幻的宇宙空間，讓墻面和地板的界線完全消失、真實的空間不復存在。

《追逐、被追逐的八咫烏，超越邊界》（一条提供）

teamLab喜歡用科技這種「反自然」的手段，表現大自然裏的場景，比如森林、星空、瀑布、花卉和動植物。其中很多，都是在反思人和自然的關係：一期一會，不可再現。

科技如何呈現「反自然」手段？大概只有teamLab能做到吧（點擊大圖）▼

在眼花繚亂的美術館裏，還有一個有趣的茶空間，給遊客休息。

當你在茶桌上點茶，茶碗中就會出現當季的花朵，並呈現出它的完整生命過程。當人們拿起茶碗，花朵會雕謝；當茶水被飲盡，作品也隨之消失。

不只是網紅展覽、自拍遊樂園

在距離台場「無界」美術館10分鐘車程的地方，teamLab還有另一個名叫「Planets（星球）」的小型主題樂園。Planets裏有7件作品，也是一個以「身臨其境」為概念的水中博物館。人們可以脫掉鞋子在水中參觀，用肉體和感官來體驗藝術。

體驗水中博物館，相信大腦被震蕩得很厲害（點擊大圖）▼

+ 3 + 2

teamLab的展覽充滿光影、色彩、鏡子等「網紅」元素，就像一個藝術圈的「迪士尼樂園」。

在Instagram上，帶有teamLab標簽的照片，有近50萬張。幾乎所有參觀者，都忍不住用照片和自拍發朋友圈。豬子並不屑於「網紅」的名號。他對teamLab的作品理念和他所代表的世界觀很自信：「只關注網紅效應的人不會來的，而且拍照很麻煩的。」

他說：「平時的日常生活裏，任何行動都帶有目的。我希望能給大家帶來一種毫無目的地迷茫、徘徊的體驗，並在這個過程中，重新思考自己和世界的邊界。」

更多teamLab展品（點擊大圖）▼

鳴謝：teamLab、上海油罐藝術中心；作品圖片版權 © teamLab，teamLab由佩斯畫廊代理

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】