古惑冷氣機半夜狂滴水　台媽用尿片兜住　冷氣師傅上門維修即冇事

買電器要睇手氣，正如有人買手提電腦用足3年，有人用1年壞足3次，而冷氣會否滴水，似乎都要看運氣。日前，有台媽在facebook抱怨，炎炎夏日開冷氣，但卻大半夜瘋狂滴水，情急下用小孩尿片貼住風葉末端，防止冷氣繼續「瀨尿」。神奇的地方是，她請冷氣機師傅上門維修時，冷氣機馬上恢復正常，網民紛紛指出有類似的「被整蠱」經驗，也讚歎台媽妙用尿片，「我用夜用加長型，結果維修人員來，我忘記撕下來」。

冷氣機半夜滴水，台灣媽媽用小孩的尿片擋住。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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台媽在facebook群組「爆怨公社」貼文，上載一張令人哭笑不得的圖片，只見冷氣機的風葉邊緣「兜」着一塊尿片，用牛皮膠紙固定。台媽解釋，家裏的冷氣日前大半夜狂滴水，因為正下方有電腦，情急下只能用小孩的尿片接水滴，她查看一下排水管沒塞，但風葉卻滴水，才出此下策。

之後她找了冷氣機師傅維修，但師傅到場看了看，冷氣馬上回覆正常。雖然被冷氣整蠱，但台媽還是介紹「孩子尿片XXL棉花多吸水力很夠」，其他人遇冷氣滴水可「頂一頂」。

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有網民稱除了排水管有影響，台媽也可以清洗一下濾網，但不少人卻抱怨，家中冷氣機都是「孩子」、「怕修理」，一遇師傅立即不滴水，笑稱下次「錄影給他們看」。看到台媽用尿片，有媽媽級網民後悔丟了兒子沒用完的尿片，更有女網民尷尬稱，自己用過夜用加長型衛生巾防滴水，但冷氣師傅上門時，「我忘了撕下來」。

（facebook群組「爆怨公社」）