【健康百科】台男每日飲鮮果汁致患脂肪肝　醫生：纖維濾走剩果糖

現代人罹患脂肪肝比例高，且不只有體型肥胖的人才會得，飲食上更是有很多危險因子，除了炸物類、酒精等垃圾食物外，其實一般人以為的果汁也是大地雷。一名40歲男子外型瘦削，被發現肝裡長腫瘤壓住膽管，開刀後驚見他的肝臟變得跟鵝肝一樣，就是俗稱的脂肪肝，切片後確定是罹患肝癌，才知道他平常嗜喝果汁，把肝臟都喝壞。

台男每日飲一杯果汁，竟然飲到變脂肪肝。（Upslash@shootdelicious）

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外科醫師江坤俊在《醫師好辣》分享個案，曾遇過一名體型瘦削、40幾歲的業務經理病患右上腹痛掛急診，電腦斷層一看，發現他肝臟裡長了一顆3公分的腫瘤，原來是罹患肝癌，而腫瘤壓住膽管，造成黃疸症狀，必須要開刀摘除，但檢驗報告中他並沒有B肝或C肝的反應，醫生不解他為何會罹患肝癌。

開刀一看，江坤俊驚見他的肝臟是嚴重脂肪肝，外型就像鵝肝一樣「肥嫩肥嫩」，完全不是正常人的肝臟，腫瘤取出檢查後確診是肝癌，但病患並沒有家族遺傳病史，追問之下，才知道他平常非常愛喝果汁，一天要喝好幾杯，才讓醫生抓到原因。

江坤俊指病人的肝臟外型就像鵝肝一樣「肥嫩肥嫩」。（Youtube@醫生好辣）

江坤俊表示，水果本身有纖維質和水分，一次也吃不了幾顆，但一杯果汁就打了好幾顆進去，還會把有纖維質的渣渣濾掉，剩下的只是一大堆果糖，而果糖百分之百都是由肝臟消化，不像葡萄糖只有百分之20，因此容易罹患脂肪肝。一般肝癌會先經過肝炎、肝硬化，但脂肪肝很奇怪，會跳過肝硬化的過程，直接變成肝癌，未來會是造成肝癌最主要的原因，因此不可小覷。

節目總結出四大脂肪肝NG行為。（Youtube@醫生好辣）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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