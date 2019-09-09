【健康百科】長期失眠點算好？台女一招擺脫安眠藥　10分鐘入睡

擺脫安眠藥依賴

生命總有許多挑戰，當身心並未有意識地被調整在健康狀態、無法適當回應壓力，可能悄悄影響生理運作。玉慧（化名）過去20年來夜夜焦慮難眠，必須服用安眠藥才能入睡。她的焦慮來自長時間工作，來自升等壓力、公婆照顧、婚姻維繫，也來自孩子們的教育問題。

反觀先生似乎不用擔負這麼多孝順公婆、陪伴孩子、煮飯洗衣等責任，有餘裕拚事業以及維繫人際關係。玉慧覺得社會對女人不公平，越往牛角尖鑽就越煩躁難耐，疲累不堪。

一次機緣，她嘗試靜坐冥想，每晚睡前花十分鐘練習調整呼吸，放鬆全身。沒想到這個睡前儀式能釋放內心緊抓不放的大小事，漸漸感受到平靜。她與身心科醫師配合調整藥量，逐步將安眠藥減去，如今僅靜坐冥想就能一夜好眠。

現代人生活、工作壓力大，常常失眠，無法一覺到天亮。 （聯合報授權使用）

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身心科醫師許添盛說，現代人生活節奏快，長時間讓交感神經處在亢奮狀態，易使自律神經失調並併發各種身心疾病。

許添盛說，當身心疾病發生，抗精神病藥物有機會立即緩解症狀，但壓力源仍舊存在，若沒有同時學習調適壓力的方法，身心疾病可能反覆來敲門，病人容易陷入持續用藥的惡性循環。靜坐冥想是調適壓力的有效方法之一。

他解釋，研究顯示，靜坐冥想的過程，大腦會規律釋放α波，讓人處在放鬆但清醒的狀態，此時除能感受到平靜，也適合自我給予正面暗示，幫助自己有信心面對煩惱。長期靜坐冥想，有助於提升生理健康，因此臨床上經常用於輔助治療身心疾病。

靜坐冥想這樣做。（聯合報授權使用）

將冥想化為習慣

靜坐冥想應何時做、怎麼做？許添盛說，睡前是不錯的練習時段，首先應調整呼吸，漸漸由胸式呼吸轉成腹式呼吸；接著放鬆全身部位。當情緒平穩，可給予自己正面暗示，例如「我遇到的煩惱一定能尋得出路」、「我的身心會越來越健康」等。

許添盛說，每日靜坐冥想的時間，可漸漸由10分鐘提升至30分鐘，可選在安靜空間練習，也可利用通勤、午休等空檔。將之化為習慣的人，會逐漸感受到過去覺得煩躁、棘手的事情，原來也能平心靜氣地圓滿處理。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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