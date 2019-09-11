台女整心形芋粿膠袋畫心　男友無睇真就丟掉　半夜摷垃圾結局甜爆

情侶間總有一些小情趣，即使很多年後回想起來，依舊甜到漏！台灣有女網民分享，9年前偷偷於中元節將一粒芋粿捏成心形，再在透明膠袋上加工畫畫送給男友吃。不過男友吃過芋粿後，直接丟掉膠袋，沒有留意袋上細節，事後十分內疚。當台女以為心意付諸流水，卻收到男友傳來的照片。原來他半夜跑到垃圾場翻垃圾找回膠袋，令台女十分感動。台女坦言這個「蠢到爆」的男友現已是其丈夫，甜爆指他是「全世界最懂珍惜我的人」，每次想起這段小插曲，仍然「覺得心暖暖的」。

一名台女分享自己拍拖時的暖心小插曲，說自己曾經弄了一個心形芋粿，再在透明膠袋上自行加工，外表看起來就如圖片一樣。（Dcard圖片）

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樓主在Dcard討論區的帖文中提到，她的家人十分之傳統，每次過節都會自己炮製應節小食，例如中元節就會做芋粿。當年還是初戀的時候，樓主表示因為還有少女情懷，所以偷偷將芋粿捏成心形，蒸熟後放到一個透明膠袋內，「還在袋子上面畫了笑臉」，再加上一個「愛你」。

之後樓主立即將芋粿送到男友的租屋處，睡前還打電話問他有關芋粿的事：

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