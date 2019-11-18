女家要求生小孩跟娘家姓　男家父母堅決不讓步　台男恐婚事告吹

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

這位朋友，講到姓這種事情，可能比性還要敏感。性，大概就是兩個人的事，但是姓，卻是兩家人的事。你的問題，不在於法律，不在於判例，而在於能不能看得開。

我們先來進行法律教學，再來討論看得開教學。簡單來說，現在的法律規定，確實孩子不一定要跟父姓。在孩子出生以前，夫妻必須要以書面約定，究竟孩子要跟父姓還是跟母姓。所以，當你們決定懷孕，第一件事情就是先要以書面約定好這件事，免得以後有糾紛。如果無法有共識，那麼就要在戶政事務所抽籤決定。這是個對於感情來說，非常危險的信號，或許這會是未來的離婚遠因之一。

台灣律師呂秋遠指，雖然當地沒法律要求孩子必須冠父姓，但可在懷孕前先要以書面約定好冠姓問題，以免日後有糾紛。（《BB來了》劇照）

在孩子未滿20歲之前，有沒有機會改姓呢？其實是可以的，但是要父母雙方同意。如果父母有一方不同意，就要由法院來判決。一般而言，如果兩人離婚、有一方死亡、生死不明滿三年、或是對孩子沒有盡到保護教養義務，而改姓對於孩子是比較有利益的，法院就有可能同意改姓。最常見的情況，大概就是有一方不來探視孩子，或是不給扶養費，這時候就有理由到法院聲請改姓。如果孩子20歲以後，不用父母同意，也不用經過法院，就可以直接到戶政事務所改姓。未成年以前可以改一次，成年以後也可以改一次。

上面的解答能不能解決你的問題呢？當然不行。因為你的問題不在這裡，而是在於你家跟他家的意見不能相容。男方家要求全部的孩子跟男方姓，女方家要求「至少一個」要跟女方姓。法律只告訴你「可以」怎麼做，但是不會告訴你「應該」怎麼做。

呂秋遠提醒，法律不能解決男事主孩子的姓氏問題，而是在於男家跟女家的意見不能相容。（《BB來了》劇照）

那麼，如果你問我該怎麼做？你覺得我會怎麼說？

以天秤座的立場而言，當然是抽籤決定先後，看是一、三、五跟男方，二、四、六跟女方；或是調轉過來也可以。這應該是一個很公平的作法，但是你爸媽還是不會同意。因為他們要求，一個都不能少。那麼，你覺得婚事如果告吹，這應該是誰的錯？如果用你老爸的說法，他可能會酸溜溜的說，「我們家的飯碗可是不好捧的。」

對，不好捧，那不要捧總是可以吧？你覺得這是你該解決的問題，還是你女友應該溝通的事情？當然是你。你如果真想解決問題，你覺得爸媽會因為遠在天邊，還不知道在哪裡的孩子，就斷了你的姻緣嗎？當然不是。這件事情令人擔心的，其實是你女友以後到你家得要玩一輩子的生存遊戲，而不是姓氏的問題而已。連還沒出生的孩子都要管了，你覺得「要進門」的媳婦還不好好管教一番？

呂秋遠向男網友指出，如果沒勇氣捍衛自己的生活，那未來總有一天會被長輩併吞與妻子獨立自主的權利。（《BB來了》劇照）

所以，重點就是你。如果你沒有勇氣去處理這件事情，不要結婚對於你們是比較好的。因為女孩子可以自己生，然後自己去登記母姓，誰希罕跟你結婚？不去說服你爸媽，而是在苦惱應該如何取得妥協，這是沒有意義的事情。因為在捍衛你們的感情與生活上，對於那些長輩妥協，就是一種慢性死亡，這就跟簽署和平協議一樣，總有一天會被長輩併吞，喪失獨立自主的權利。

怎麼說服你爸媽呢？台詞大概是這樣的：

「爸、媽（態度悲壯且堅決），我老婆那邊的意思是，孩子都跟父姓就好，但是孩兒以為，因為我很愛老婆，所以我自己決定，至少要有一個孩子跟母姓。如果父親大人您不能接受，孩兒就立志不結婚不生子。反正婚事沒了，孩子我也不生了，原諒不孝的孩兒。」好了，如果他們還是暴跳如雷，那你們就私奔吧！反正，這年頭結婚不用他們同意，這也是挺浪漫的。

你知不知道我在說什麼啊？這不是姓氏的問題，而是有沒有擔當的問題啦！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）