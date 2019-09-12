曾重達200磅　73歲婆婆堅持健身2年激減59磅　開IG勉勵同路人

正所謂「有志者鄧竟成」，減肥作為女人的終身事業，年齡根本不是問題。加拿大一名73歲婆婆，在女兒的指導下積極健身，每星期做足5日運動，在2年內勁減59磅，她又開設Instagram帳戶分享減肥心路歷程，無論舉重、滾輪、重訓也難不到她，亦不時上載減肥前後對比照，鼓勵大家年齡不是偷懶的藉口，永遠不能小看自己，只要有大大的夢想，便要努力實踐。

婆婆Joan MacDonald由原本體重達200磅，經2年堅持健身後喪減59磅。（「trainwithjoan」IG圖片）

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年屆73歲的加拿大婆婆Joan MacDonald，原本體重高達200磅，一直飽受關節炎、高血壓及胃酸倒流困擾，直至2017年1月，婆婆開始跟健美模特兒女兒Michelle MacDonald一齊做運動，在2年內成功勁減59磅。

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+ 4 + 3 + 2

婆婆每星期做足5日健身，每次運動前都會先做5分鐘帶氧運動熱身，然後再做10分鐘關節運動。而為免年紀大容易受傷，婆婆會先做輕量運動，其後再做重訓提升心率，再做手部或腳部運動改善不平衡，最後花10至15分鐘拉筋。

婆婆開設IG紀錄減肥過程，勉勵不少同路人。（「trainwithjoan」IG圖片）

婆婆在IG分享減肥過程，啟發及鼓勵不少同路人

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飲食方面，婆婆表示減肥食譜由女兒親自訂製，主要根據PCF比例（蛋白質、碳水化合物、脂肪）控制飲食，但她坦言並不容易，有時亦會忍不住口，「頭兩餐沒有問題，但後來就忍不住了，我沒有過量進食，但我開始吃我想吃的食物，而且很多時也吃不飽」。

婆婆老而彌堅，開設IG帳號紀錄自己的健身過程，當中不乏大量舉重、重訓、掌上壓、深蹲等動作，藉此鼓勵大家要堅持夢想。婆婆坦言有時亦想放棄，「我間中會想，到我這年紀根本不需要27吋腰，然後就會放縱自己」，不過看到自己的減肥前後對比照，正正能提醒她跨越了多少難關，「我真的很努力，但我不完美，所以我一直在學習」，她又強調年齡不是重點，「無論你是20歲或者70歲，我想我們全部人都一樣，需要一直有推動力」！

（「trainwithjoan」IG）