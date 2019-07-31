美助理國務卿：憂中國駐外機構監控留學生

美國國務院助理國務卿羅伊斯7月30日在「留學美國論壇」發表專題演説，內容大多圍繞中國留學生。她提到，中國留學生習慣聚集在一起，因此未能透過留學獲得太多收穫。這羣留學生在中國社交媒體接收的信息，亦令他們以扭曲視角看待美國，阻礙中美學生往來。羅伊斯又表示，擔憂中國駐外機構透過學生組織監控學生。

美國國務院助理國務卿羅伊斯表示，擔憂中國駐外機構透過學生組織監控學生。（U.S. Department of State ）

主管教育與文化事務的助理國務卿羅伊斯（Marie Royce）在「留學美國論壇」（EducationUSA Forum）指出，儘管身在美國，但許多中國學生心仍在中國，逾九成中國學生以微信為主要網路溝通媒介，84%中國學生完全依賴中國網站獲取和美國有關的訊息。

羅伊斯稱，北京政府正利用媒體作為宣傳工具，努力向海外留學生等中國公民，提供一幅不精確的美國圖像，並向中國學生誇大在美國生活與學習的危險。

她表示，中國學生繼續透過這樣的扭曲視角看待美國，會形成恐懼泡沫（bubble of fear），不但會令中國學生帶着先入為主的觀唸到達美國，亦對他們在美國與同學往來造成阻礙。

羅伊斯指出，美國會確保所有學生的言論及表達自由。她提到，有可靠報道顯示，北京對中國學生施壓，要求他們監督其他學生並向使領館報告。她又表示，與中國使領館關係密切的中國學生學者協會（Chinese Students & Scholars Associations），可能會對中國學生產生不當影響，扼殺他們言論及表達意見的機會。

除了社交媒體之外，與中國駐華使領館互動的中國學生學者協會可能會對我們校園的中國學生施加不正當的影響並施加壓力。 他們扼殺言論，限制個人表達的機會。 人們也對孔子學院的作用表示關注。

她表示，任何脅迫中國學生或學者的做法都是不可接受，揚言會竭盡全力保護所有學生。