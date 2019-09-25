男友幫手晾衫卻袖口當衣領　台妹被嚇窒　網民：是女生衣服太奇怪

男生真的都不會做家事嗎？一名女網友在臉書「爆廢公社二館」曬出一張照片，只見男友將她的衣服用衣架掛好，但領口方向怎麼怪怪的……讓原PO傻眼直呼：「是不是很多的男生都不知道女生的衣服怎麼曬？」引發網友熱烈討論……

該名女網友貼出男友將她的衣服用衣架掛起的樣子。（Facebook@爆廢公社二館）

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男人的心聲

不少男網友表示，常常不知道怎麼曬衣服，到底哪邊是頭啦？（即睇網民留言▼▼▼）

女生衣服就是奇怪

這一切都要歸咎於女生奇形怪狀的衣服太多了，看不懂！（即睇網民留言▼▼▼）

有曬就好

對於男生而言，衣服曬得乾就好，別這麼計較過程嘛（即睇網民留言▼▼▼）

會脫不會曬

還有人開玩笑說，很多男人只懂得脫衣服，至於曬衣服就先pass（即睇網民留言▼▼▼）

不過有網友笑說，原PO男友是不是故意曬成這樣，若是計謀得逞，以後就免了這份差役啦。原來還有這種操作，男性朋友記下了嗎？

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