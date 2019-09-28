超狂嫲嫲「活用」洗衣機煮飯　孫女懷疑人生：我是怎麼活到今天？

「家有一老，如有一寶」，與祖父母一起生活或許更有樂趣。一名台女日前分享嫲嫲的生活點滴，稱協助嫲嫲開洗衣機時，才發現機內的不是髒衣，而是沾滿蛋汁的猴頭菇，令她「瞬間嚇死」。不料一問之下才得知嫲嫲原來並非首次用洗衣機幫助預備食材，連爸爸也認同做法，嫲嫲更說了一句讓她懷疑人生的話，令她不禁向網民「求救」。

台女日前發文，稱發現嫲嫲竟用家中的洗衣機預備食材。(示意圖/資料圖片）

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該名台女日前於Dcard討論區發文，稱嫲嫲拿了一洗衣袋，叫她幫助開洗衣機，她原本以為嫲嫲要洗衣服，後來才知道袋中放着的竟是食物，即時嚇得停機，「瞬間嚇死我，整個傻住」。她即時通知爸爸，沒想到對方竟然毫不感到驚訝，反而覺得理所當然，令她更加難以置信，嫲嫲之後慢慢解釋，更說了一句令台女懷疑人生的說話……

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台女聽到嫲嫲的話，除了驚訝更有點害怕，回想長大的過程原來不知不覺吃了不少「洗衣機料理」，即「慶幸」自已能安全長大，同時向網民分享事件，認真求教：「所以洗衣機到底能不能脫水食物？」

她的帖文引來網民爆笑回應，紛紛稱家中長輩也用同一方法為食物脫水，更有人開玩笑向她提供「烹飪」小貼士，「洗衣粉記得加一點，更美味」、「烘乾機烘過說不定更香」。

（Dcard討論區）