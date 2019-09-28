「6個位電話」膠袋驚現郊外　最少有40年歷史　網民嘆塑膠遺害大

強颱風「山竹」於去年9月襲港，造成多處塌樹及海浪翻滾，大批「古早」垃圾被翻出，包括逾有20年歷史的膠水樽等亦絲毫無損地「重見天日」，令人慨嘆「大自然膠債膠還」。事隔一年，近日有網民行山時於路邊發現兩個印有「6個位電話」的膠袋，估計最少有40年歷史，不禁大嘆塑膠對自然環境造成難以逆轉的破壞。

有網民上載相片，稱日前行山時發現疑有數十年歷史的膠袋。（fb群組「南區之友」圖片）

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該網民於facebook群組「南區之友」分享相片，稱日前行山時於樓梯旁的草叢發現兩個疑有數十年歷史的膠袋。從他上載的相片可見，膠袋的邊緣有少許侵蝕痕跡，但外觀仍然完整，清晰見到印有「太白海鮮舫」的字樣及「6個位」電話。樓主估計兩個膠袋「應該超過50年」，是年代久遠的古物。

相片引起網民熱議，不少人以「6個位」電話，判斷膠袋應有約30至40年歷史，「30幾年前仲係6位數字」、「我小學低年班7，8歲咁上下時，屋企電話加個5字嘅」，亦有人指出「手抽位仲有個膠圈，真係歷史文物呀」。另有網民慨嘆膠袋如真的是「古物」，反映塑膠難以分解的殘酷現實，「大家真係要用少啲膠袋喇」。

膠袋上印有「太白海鮮舫」的字樣及「6個位」電話，而太白海鮮舫於1980年被收購，與珍寶海鮮舫合稱為珍寶王國。（《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》劇照）

根據資料，本港60年代經濟迅速發展，對電話服務的需求大增，60年代末當局開始為5或6個位電話加上地區「字頭」，令電話號碼變成6或7個位的組合。至1989年底，政府取消全部地區電話字頭，並將所有電話號碼改為7個位組合。

而膠袋上印有的「太白海鮮舫」是一艘經營水上茶樓生意的畫舫，起初只是一隻停於香港仔避風塘的木船，後來生意愈做愈大，至60年代更換成長達150呎的畫舫，可容納逾800名客人，與珍寶海鮮舫、海角皇宮曾經三國鼎立。太白海鮮舫其後於1980年被珍寶海鮮舫收購，合稱為珍寶王國。換言之，今次在郊外發現的「太白海鮮舫」膠袋，最少有40年歷史。

去年強颱風「山竹」襲港，海水帶同大量垃圾湧上岸，當中包括不少「歷史文物」：

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