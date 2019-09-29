柴灣男為亡父設纓紅宴　12人席未坐滿　酒樓經理收15人錢超離譜

面對親人離世本來心情已夠低落，但有網民近日於facebook大呻設喪宴時遇上的激氣事。樓主指最近父親過世，本來於柴灣一酒樓設纓紅宴款待親朋戚友，原先經理承諾其中一圍因人數不足會減少費用，但宴後埋單發現被濫收費用。經理更厚面皮「反口」當日定價不算數，令樓主非常不滿，最後更要硬着頭皮付錢，怒稱永遠不會再幫襯設宴。

樓主指最近經歷父親過世，本來於柴灣一酒樓設纓紅宴款待親朋戚友，原先經理承諾其中一圍因人數不足會減少費用，但宴後埋單發現被濫收費用。（fb群組「柴灣人柴灣事」圖片）

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該男網民;近日於fb群組「柴灣人柴灣事」大呻其被騙經歷，他指最近父親過世，為表最後孝意，於是上星期於柴灣一酒樓預訂2圍纓紅宴。當時介紹的經理表明其中一道「翡翠蝦球蚌仁」要改為白灼蝦，又向樓主極力遊說新鮮海蝦物有所值，續稱要多收取480元，12人酒席原價2660元變成3140元。

但樓主認為收費不合理，因為向經理提出減去其中一道菜，故應要減價，經理最後願意把12人酒席減至2980元，又指如果需要15人席則要加大餸菜份量而變成3280元。樓主續稱，當時因為未有確實人數及下訂金，而經理只於菜單紙寫上價錢，故雙方在定價上只屬口頭協議。

詎料樓主母親在設宴前一天到酒樓喝茶，經理即向她表示因為要清洗魚缸的關係，故設宴當日並無海蝦供應，要改用急凍蝦。樓主即打電話向經理表明不同意做法，提議直接於街市入貨，對方無奈下只好答應。

樓主發現收據價錢為6560元，即代表酒樓收取了兩圍15人席的價錢，比應要付兩圍12人席的5960元多了600元，質問經理卻被對方臨時反口指當日定價不算數。（fb群組「柴灣人柴灣事」圖片）

樓主指當時對酒樓的安排感到不安，但由於當日要為亡父設靈，沒空閒再找其他酒樓替代，只好相信經理能安排妥當，並向他確實出席人數為22位。

到上周三（25日）設宴當日，經理根據樓主安排每圍坐11人，用餐完畢後埋單，樓主發現收據價錢為6560元，即代表酒樓收取了兩圍15人席的價錢，比起應要付兩圍12人席的5960元多了600元。樓主於是隨即拿出當日的菜單紙質問經理，結果對方臨時反口指當日定價不算數，令樓主非常憤怒。

他坦言因為當時有親戚在場，跟經理對質只弄得場面尷尬，加上是用帛金付款，唯有「硬食」其濫收的費用。但樓主直言永無下次，更於文中呼籲：「希望柴灣街坊鄰里們以後在這酒樓設宴時必須三思，為了保障不被無理濫收費，必須立字為據，每項細節必須清楚。」

不少網民批評酒樓做法等同「雪上加霜」，又直指經理非常無恥，「真係好差，連白事都咁搞，無人性」、「節哀順變。放心，我哋都唔會再幫襯」、「間酒樓賤到一個點，帛金都呃」、「真無良」。更有網民指要向消委會投訴，而樓主回覆時表示已向該酒樓集團發電郵說明事件，但至今仍未獲對方回覆，「我想說的是，我是不折不扣的柴灣人，我相信我必須要將事情説出來，來維護其他柴灣人的權益」。

（fb群組「柴灣人柴灣事」）