被愛犬舔後染惡菌須截肢仍不棄養　美國男樂觀面對學用義肢生活

養寵物是一生的承諾！美國一名主人因被愛犬舔過而感染惡菌，被迫切除四肢及部分皮膚保命，不過康復後仍對愛犬不離不棄，更以樂觀態度面對生活，積極學用義肢適應生活。

一向健康良好的曼杜費去年6月因愛犬舔過而感染惡菌，被迫切除四肢保命。（AP）

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居於美國威斯康辛州的曼杜費（Greg Manteufel）一向健康，去年6月他突然發燒，又出現嘔吐和腹瀉等病徵，起初他還以為自己只是患上感冒，後來病情變得嚴重，家人不得不將他送院。醫生進行檢查及血液測試後，證實他受嗜二氧化碳噬纖維菌（capnocytophaga）感染而患上敗血病，相信感染源頭是他的愛犬「Ellie」。

由於病情嚴重，醫生為了保住曼杜費的性命，決定為他截除四肢、以及部分鼻及上唇的皮膚。經歷超過20次手術後，曼杜費於復康病房留醫，但相比一般病人，他的康復進度快近一半，只需兩周便能離開，連醫生亦感到驚訝，「他似乎不像我以前見過的任何病人，他就像全速前進一樣」。

雖然曼杜費要截除四肢保命，但他沒有怪責愛犬，仍然對牠不離不棄。（AP）

雖然一場大病令曼杜費失去四肢，但他沒有怪責愛犬，仍然對牠不離不棄，「我們愛她，她就像是我們的女兒一樣，無論（感染）是否由她造成，我們都不會放棄她」。

他同時積極面對康復後的新生活，與他結婚16年的妻子及其兒子亦被他的樂觀態度感染。他非常努力學習使用義肢及接受職業治療，現時已能以義肢使用餐具、拿起電視遙控、打開門把開門、切菜及洗碗。

與此同時，曼杜費亦與哈佛醫學院合作進行有關嗜二氧化碳噬纖維菌的研究。團隊為5名與他情況類似，本身健康良好的感染者進行基因測試，發現5人的免疫系統都有基因變異情況，導致他們更易對該種本身幾乎不會令人致病的嗜二氧化碳噬纖維菌出現嚴重反應，相關研究結果有望於明年發表。

（綜合）