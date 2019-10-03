【金宵大廈】當年舞廳高檔不低俗　舞小姐經嚴格篩選隨時媲美明星

《今宵大廈》俘虜了兩位小編的心，雖然是TVB作品，又不是古裝片，但劇中穿插了六十年代的香港，喜愛懷舊的小編們當然「有位入」啦！

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上次我們說到長衫，今日就很想説說舞廳。這幾日終於開始了Alex和阿蕭前世的故事，而Alex作為六十年代舞小姐Coco姐的設定也是非常有時代特色。確實在六、七十年代，基於需要保護的情況下，不少舞小姐都會與警察扯上關係，也就是俗語說的「邪牌愛差人」。

這幾日終於開始了Alex和阿蕭前世的故事，而Alex作為六十年代舞小姐Coco姐的設定也是非常有時代特色。（《金宵大廈》劇照）

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説到舞女、舞小姐，今日已經愈來愈少聽到，事關今日香港舞廳行業已式微。但原來在五、六十年代，因爲香港經濟開始起飛，娛樂事業有發展基礎，舞廳也開始興起，更於北角、灣仔、油尖旺等地愈開愈多。

舞廳最初源自老上海，最著名的包括上海百樂門舞廳，主打外國人和富商市場，為他們晚上消遣的地方，後來這些高級舞廳也在香港陸續出現。

舞廳最初源自老上海，最著名的包括上海百樂門舞廳，主打外國人和富商市場，為他們晚上消遣的地方，後來這些高級舞廳也在香港陸續出現。（《金宵大廈》劇照）

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或許說起舞廳，大家就會覺得與今日砵蘭街的夜總會一樣，一定與色情拉上關係。但論格調，舊時舞廳的舞小姐卻不是與一般夜總會小姐可以比擬。在六十年代，有質素的舞小姐不是抛個身出來就可以做，而是要經嚴格篩選。一流舞廳的舞小姐談吐要大方，風姿也必須綽約，不少更可以與明星媲美，就像Coco姐一樣，不是一般俗女。

説到香港六十年代最風光最高檔次的舞廳，必定要說位於北角的麗池和杜老誌。前者開業於四十年代，經歷二次大戰後，有上海商人入主麗池，進行了些擴建。麗池由泳池、舞廳和中菜館組成，算是一個高檔次綜合娛樂城，而那時能夠進去消費的人也非尋常之輩，大多非富則貴。

一流舞廳的舞小姐談吐要大方，風姿也必須綽約，不少更可以與明星媲美，就像Coco姐一樣，不是一般俗女。（《金宵大廈》劇照）

後者杜老誌夜總會是香港舞廳的龍頭大佬，顧名思義位於灣仔杜老誌道，該區也曾是香港的夜生活勝地。根據掌故資料，最初杜老誌沒有酒牌，因此是不供應酒的，舞小姐也只喝茶，更不是那樣隨便。客人也並非一般急色鬼，不少也是有身分的人。不少資料也提到，那時候富豪要追杜老誌的小姐，是一件非常艱巨的事。不少人就算花了大量時間和金錢，也未能一親香澤。

七十年代末到八十年代起，隨着中式舞廳和日式夜總會興起，不少這類行高檔次路綫的舞廳也開始轉型，而杜老誌經轉型後也敵不過時代的洗禮，於2002年結業。說起杜老誌，就想起四、五年前由劉嘉玲、梁家輝和謝君豪主演的大型舞臺劇《杜老誌》，正就是以七十年代杜老誌夜總會為背景呢。可見杜老誌也非常具代表性。

作者簡介：煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【《金宵大廈》— 紙醉金迷的舞廳年代】」​】

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