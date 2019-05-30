【七號差館】已消失的死囚制度　寶馬山雙屍案為何沒執行死刑？

最近的確有點沉醉在以舊香港為主題的劇集，在此我要多謝一位instagram留言的朋友，因爲他有意無意讓我知道《全院滿座》的姐妹作《七號差館》，讓我又可以再次沉醉在上世紀的老香港歷史中。

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我這裏所指的《七號差館》並非2001年的香港電影，而是於同年製作的TVB劇集。然而不知是否撞名的關係，這套劇居然成了十年倉底貨，到2011年才在深夜時分播出。

與《全院滿座》一樣以鬧鬼為主題，背景是1950年代。但這次的鬼魂是由家燕媽媽飾演的黃英姑。黃英姑因爲侄仔介紹而接觸外圍，久而久之就欠下巨債，爲了還債就在侄仔（張兆輝飾）介紹下，為開設外圍賭檔的黑社會大佬做替死鬼。起初幾次不過罰錢了事，豈料一次，侄仔原來殺了自己女友及與她偷歡的外賣仔，爲了自己仕途於是找了黃英姑做替死鬼。最終，黃英姑最後被控謀殺而被判死刑。時間到了1970年代，舊街坊兼警員劍仔（吳啟華飾）在一次偶然機會下，在證物房與寄附在自己辮子上的黃英姑冤魂產生感應，並開始為她沉冤得雪。

《七號差館》是一套以鬧鬼為主題，以1950年作為背景的TVB劇集。（《七號差館》海報）

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頭五集主要述説當年冤情，但最吸引我的，是它描繪了50年代香港的檢察和司法制度。當年香港還是有死刑制度，劇集也有講述黃英姑被吊死的過程，確實令我有些震撼，也勾起我小時候參觀懲教博物館的一些回憶。

香港的死刑制度其實要到1993年代才正式立法廢除。劇中法官宣佈英姑被判死刑時，手拿起黑紗今蒙頭。這個畫面今日已經不會見到，但小編曾經在90年代的經典戲《壹號皇庭》的片頭中見過。原來這是按照英國法庭的慣例，目的是表示默哀和尊重。如判死刑，法官會宣讀：「陪審員已裁定你的謀殺罪名成立，現將你還押監獄，然後定期將你由監獄帶往刑場，以一繩墮於你頸，吊至你氣絕，然後由港府擇日將你安葬，願上帝庇佑你之靈魂。」可見，死刑是以問吊方式進行的。

香港的死刑制度在1993年代才正式立法廢除。（《七號差館》影片截圖）

當時負責囚犯和死刑事宜的是懲教署的前身監獄署。當時專門監禁死囚的地方，是赤柱監獄H座的六個獨立囚禁房。原來在安排囚犯死刑時，行刑過程也是度身訂造的。英姑死前需要接受量度身高體重以及度頸，以計算行刑所需的沙包及麻繩，保證死囚能以最有效率的方式離開。

然而，到底是誰負責行刑呢？劇中不幸被選中的是英姑的鄰居、也是當時監獄署的職員Benz雄。當他得悉這個消息時是極不願意的，但原來他在入職時曾簽署表示願意接受這項厭惡性工作，以賺取高達75元特別津貼（那個年代75元是非常大的金額！）最後在英姑的勸説下，他還是接受了這項最後的任務。

處決以後，死囚依然要被困在監獄中，因爲遺體會被直接埋葬在赤柱黃麻角道的監獄墳場。之後，死囚便沒有任何儀式跟進，墓碑更只得一個編號，家屬也不得探訪及前往拜祭。

在安排囚犯死刑時，行刑過程也是度身訂造的。（《七號差館》影片截圖）

其實到1966年後，香港已經沒有執行過任何死刑，然而到90年代直到回歸，有一班死囚依然存在。最經典的是1985年轟動全港的寶馬山雙屍案的殺人犯童黨。他們本身依例於1987年被判死刑，但由於他們未成年，按慣例要待成年後「等候英女皇發落」（At Her Majesty's pleasure）才決定刑期。然而到了97回歸他們的刑期也懸而未決，最後家屬需寫信給第一任特首董建華要求港府為他們訂下實際刑期才有定案。

香港的監獄制度已經逐漸改爲懲與教並重，死刑已經廢除，任何人士都可以享有改過自身的機會了。如果大家感興趣，也不妨到香港懲教博物館一看，了解一下香港的懲教歷史，以及看一看那個模擬的絞刑台！

作者簡介：煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【已消失的香港死囚制度】」​】

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