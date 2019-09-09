台便利店破殼茶葉蛋冇人要？網民激辯點揀蛋：唔爛唔食vs完整先買

超商通常都售有茶葉蛋，不少人喜歡拿它來當正餐間墊胃的小點心，甚至連「如何挑選好吃茶葉蛋」的方法都能洋洋灑灑寫出好幾篇。然而不管怎麼挑茶葉蛋，大家首選都是蛋型完好、色澤漂亮、略有裂痕，有網友就好奇，當一整鍋蛋好看漂亮的都被挑光，剩下那些破很多洞的怎麼辦？真的有人會買爆破的茶葉蛋嗎？

「爆破茶葉蛋」近日成為鄉民熱話。（PTT截圖）

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懂吃的都買破蛋A_A

破蛋賣相不佳，大眾思維通常都認為這種蛋「不受歡迎」，沒想到大批鄉民表示，最愛這種破蛋惹❤（即睇網民留言▼▼▼）

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當然還是有部分網友表示，太破、煮太久的，吃起來又硬又死鹹，哪裡好吃了？（即睇網民留言▼▼▼）

這些破蛋最後都去哪了？

雖然一堆網友喊不破不吃，但實際上很多人看到破蛋就跳過，那麼，這些破碎黝黑的蛋蛋最後都怎麼處理呢？（即睇網民留言▼▼▼）

超商賣茶葉蛋算不算暴利？

超商茶葉蛋一顆10元（台幣、下同）常常被人懷疑是暴利，有內行人就表示，其實光蛋進價就要4元，其他倉儲人事等零散成本加一加，賺得不算多。（即睇網民留言▼▼▼）

欸～～看大家這麼大力讚揚黑黑破破的茶葉蛋，忽然好想吃哦！各位也喜歡吃破蛋嗎？

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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