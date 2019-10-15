【金宵大廈】60年代警察消防貪污嚴重　當年最嚴重事件已成懸案

《金宵大廈》剛播出大結局，劇情背景的六十年代與現實無異，都有嚴重的貪污問題，而當年的導火線事件，亦隨着當事人潛逃西班牙隱姓埋名後，成為了懸案。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

最近《金宵大廈》頻頻帶大家回到Coco和旭輝所在的六十年代香港。Coco說：「呢個年頭，火燭鬼要收利是先肯開水喉救火，救護員要收茶錢先肯送病人去醫院……」

有水有水，無水無水，有水過水，無水散水。（《七十二家房客》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

相信不少香港人都有聽過出自電影《七十二家房客》中消防員到火場時對街坊說的一句：「有水有水，無水無水，有水過水，無水散水。」。「水」，在廣東話中其中一個意思是「錢」，整句話是指「給錢就救火，沒錢就不救火，有錢快點拿出來，沒錢我們就收隊走人。」傳神地反映了當時的消防員貪污問題。

當時店主們若不交錢，便難以安全地經營。（《金宵大廈》劇照）

沒有人管嗎？有的，當時調查貪污是警隊反貪部的職責，但最諷刺的是，貪污問題最嚴重的部門偏偏是警隊。叫犯罪者調查自己人，有用嗎？

當時受賄的情況是如何的呢？有檔販指那時端午、中秋、冬至等節日就要交錢給警察，警察會過來用警帽「收片」，即是收黑錢。小巴、的士、白牌車（非法載客取酬的私家車）定時定候就會向交通部交黑錢，換取一張貼紙貼在玻璃上，表示已經付過錢，讓交通警「放水」。除此，輪候公屋、學位等也是交了黑錢就有捷徑、更快得到，沒錢的話就慢慢熬吧。

Coco和旭輝所身處的六十年代末是貪污社會的尾聲，而香港徹查貪污的導火線就是皇家香港警隊總警司葛柏（Peter Fitzroy Godber）。六七暴動後，香港總督着手處理社會問題，貪污當然在其中。葛柏想要甩身，就先把四百萬家產匯至加拿大，可是此舉引起加拿大當局關注，通知香港警方，使其開始調查這位總警司。

當年葛柏的貪污事件被揭發後，激起香港市民反貪污的浪潮。（維基百科葛柏條目圖片）

葛柏被搜出的「黑片簿」，分別記錄在香港、九龍及新界各大小娛樂場所收得的黑錢，原來他的資金達四百三十七萬港元，是他21年警隊生涯薪金的六倍呢！

除了巨額貪污，他在接受調查期間竟然成功潛逃回英國，引起社會譁然及民憤，市民在維多利亞公園舉行「反貪污，捉葛柏」集會，要求引渡葛柏回港受審，及後竟然被警方票控部份集會人士，以致再有市民舉行「貪污有罪，集會無罪」的示威。

【↓↓↓↓↓《金宵大廈》中的上世紀香港風情。↓↓↓↓↓】

+ 5 + 4 + 3

面對着洶湧的反貪民情，港督麥理浩宣布成立「撲滅貪污專員公署」（廉政公署前身），自此徹查及打擊貪污案件，結束了「沒水散水」的年代。

作者簡介：煲劇學歷史

Facebook ：https://www.facebook.com/HistoryinDRAMA/

網站：https://historyindrama.wixsite.com/home

Instagram：@historyindrama

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「沒水散水的年代」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）