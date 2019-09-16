【健康百科】台37歲健身網紅竟中風坐輪椅　背後原因竟是這件事！

台灣健身網紅教練筋肉媽媽在Facebook擁有高人氣，常常分享健身、育兒資訊，擁有大批粉絲和學員。先生「筋肉爸爸」也是健身教練，2018年兩次代表台灣出國比賽。中秋節時，「筋肉媽媽」Facebook貼文，表示「筋肉爸爸」上週某一天突然中風，所幸在黃金三小時內送醫救治，經過治療觀察後，正逐漸康復。

健身網紅「筋肉媽媽」在分享先生年紀輕輕卻腦中風的經歷。（Facebook@筋肉媽媽）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「筋肉媽媽」貼文寫道，兩人都長期運動健身，自以為年輕、健康，沒有想到「筋肉爸爸」卻在37歲中風。經過檢查後發現，「筋肉爸爸」血脂、膽固醇、血壓和內臟脂肪都標準，卻疏忽了家族病史，包括婆婆至今得天天吃藥控制腦血管通順、老公親戚中因中風死亡的就有兩位，甚至一位才20多歲。

通常45歲以下發生腦中風，稱為年輕型腦中風。台北市立關渡醫院院長、神經內科主診醫生陳昌明表示，發生腦中風的原因有超過百種，最重要的危險因子是大家所熟知的高血壓、高血脂、高血糖，通常好發於65歲以上長者。

「筋肉爸爸」在37歲中風。（IG@jz_woo）

+ 16 + 15 + 14

許多年輕人仗著年輕，生活、飲食不正常，加上抽菸、喝酒，因此有罹患腦中風的風險。陳昌明表示，通常年輕型中風較常是血管先天異常、先天性凝血因子疾病，如protein C, protein S缺乏、免疫疾病所造成。最好預防方式是「知己知彼」，了解自己的家族病史，按時量測血壓，並且減少熬夜等不良習慣。

救治腦中風是「越早越好」，陳昌明提醒，一旦發現半邊癱瘓、突然口齒不清或是對方不斷問同樣的問題、突然眼睛看不見、昏迷等，一定要趕快想到中風的可能性，盡快就醫。另外，有些人短暫昏迷後又醒過來，心存僥倖以為沒事了；但這可能是「大中風」的前兆，千萬不可掉以輕心。

延伸閱讀：

綠綠der！他霸氣PO中秋烤肉食材 網傻眼：約得到朋友嗎？

有甜有鹹？必勝客推獵奇新品「臭豆腐披薩」 網驚：我以為榴槤是極限...

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：