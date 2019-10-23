【好人好事】大埔友巴士拾銀包　fb尋人15分鐘物主朋友現身代聯絡

香港人最值得自豪的就是守望相助的精神！有網民昨晚於大埔區facebook群組發文，稱於大埔往荃灣方向的巴士上，拾到放有身份證及個人證件的銀包，希望尋回物主，沒料帖文發布後僅15分鐘，物主的朋友即找樓主，稱會代為聯絡，好心樓主更於一小時內更新，稱已聯絡到物主，事件獲網民讚好。

有大埔街坊昨於巴士上拾獲一個長銀包，發文後15分鐘內便聯絡到失主的朋友。（fb群組「Tai Po 大埔」截圖）

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該名好心網民於fb群組「Tai Po 大埔」發文，稱昨晚乘搭由大埔往荃灣的73X九巴時，拾到一個黑色長銀包，表示簡單查看過後，發現內裏放有很多重要證件，提醒失主聯絡他取回。樓主貼出銀包內的男子身分證及銀包相片，讓物主可認到個人資料。帖文僅上載15分鐘，樓主指物主的朋友已現身，稱可代為聯絡。

約半小時後，樓主再次留言，稱物主已經聯絡他，當時距離發帖的時間僅43分鐘，過程之快令網民紛紛讚好，稱讚樓主「令人間有希望」。亦有網民建議下次拾到失物又未能聯絡物主，可憑銀行卡資料聯絡銀行職員，由對方代為聯絡物主，「打去銀行hotline，好易就搵返失主，hotline會打電話通知佢」。

（fb群組「Tai Po 大埔」）