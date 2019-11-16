【神醫傳說】關公刮骨療毒原來有科學根據　經典情節唔關華陀事？

編按：《三國演義》是中國四大名著之一，當中情節如〈關羽刮骨療毒〉更是家傳戶曉。雖然情節顯示到關羽的勇武，不過亦有人質疑其真實性，亦有指華佗在那個年代根本沒可能為關羽完成手術……

歷史中關羽曾經被冷箭所傷，需要由將士扶回營內。（《三國演義》劇照）

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替刮骨療毒翻案

天下大勢，合久必分，分久必合。

建安二十四年（西元二一九年），關羽領兵北伐，欲收復荊州。

話說關羽一路勢如破竹，擊敗于禁、龐德，揮軍直指樊城。圍城之際，守將曹仁趁關羽在陣前叫罵，便放了一記冷箭，將他射倒馬下。將士把關羽救回軍營，發現他中的原來是烏頭毒箭，情況即時由嚴重轉為危殆。神醫華佗碰巧路過，大夥兒便把他拉進軍營為關羽進行急救。

華佗建議用「刮骨療毒」的方法醫治關羽，手術程序如下：

一、將關羽黑布蒙頭

二、叫幾名大漢把他縛在柱上

三、主診醫生用利刀切除患處的壞死組織

四、縫合傷口

五、手術完成

常說華佗曾經為關羽刮骨療毒，有關故事受到不少人傳頌，認為是表現男兒氣魄的時刻。（《三國演義》劇照）

但關羽拒絕以上安排。最後，華佗趁關羽忙於下棋飲酒之際，靜雞雞為他動了手術，關羽更被形容為毫無痛苦之色。

以上是羅貫中《三國演義》對刮骨療毒的演繹，大家或會認為那只是小說家誇張的寫作手法，以凸顯關羽的英雄形象，然而，刮骨療毒這病例其實是有科學根據的。

關羽中的乃烏頭毒箭，烏頭鹼（aconitine，提煉自附子、草烏、川烏等植物）是一種神經毒素，中此毒者，輕則神經麻痺，重則癱瘓昏迷。換言之，箭毒本身已有麻醉作用，故關羽被刮骨時沒感到痛楚，實在不足為奇。

本案還有另一疑點——替關羽動手術的是否華佗本人？

華佗身故年分不詳，但之後當曹操愛子曹沖（對，就是典故「曹沖稱象」中那位天才兒童）病死時，曹操曾慨歎當初不應殺死華佗，否則愛子便不會失救。曹沖於建安十三年病歿（西元二○八年），即是說在此之前華佗已經死了，那比樊城之戰最少早了十一年。因此，華佗替關羽刮骨療毒，肯定是虛構的。

（以上是《神醫傳說》的內容節錄）

書名：《神醫傳說》，作者：麥煒和醫生。（花千機提供）

作者：麥煒和醫生

畢業於英國利物浦大學醫學院，現職香港大學名譽副教授及瑪麗醫院腦神經科顧問醫生，專責臨床神經生理學。除了在歐美醫學期刊發表研究論文，麥醫生還有為香港報章雜誌撰寫專欄，著有《侏羅紀醫院》(2011年)、《灰色巨塔》(2018年)、《超時空診症室》（2019年）。

出版社：花千樹

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