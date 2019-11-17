【神醫傳說】羅斯福與史太林同死於中風　美蘇巨頭倒下改寫歷史

編按：上世紀60年代古巴導彈危機幾乎變成核戰，是近代人類滅亡危機之一，幸好最後是和平收場。不過危機背後，兩大陣營的上一代領導人，卻同樣因中風而亡，直如歷史在開玩笑。

曾經與人類滅亡十分接近的古巴導彈危機，原來與疾病也拉得上關係。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

人類最接近滅亡的一次

人類最接近滅亡的一次，所指是一九六二年古巴導彈危機。

當年美蘇正處於冷戰，古巴導彈危機差點便將冷戰升級為真正的核戰。事緣卡斯特羅在古巴成立新政權後， 因受到美國經濟制裁而向蘇聯靠攏， 蘇聯雖已是核武霸權，但實力仍差美國一大截，古巴的歸順正好讓蘇聯有機會在美國周邊部署R-12中程彈道導彈。蘇聯當日形勢近似五十年後的北韓（按：R-12級別相等於北韓舞水端導彈，後者射程只能覆蓋毗鄰國家卻不足以威脅美國本土），美國已擁有可直接摧毀莫斯科的洲際巡航導彈，但蘇聯仍在發展該技術[1]，要攻擊美國心臟地帶，蘇聯必須在中南美洲設置導彈基地，因此看中剛成立社會主義政權的古巴。

（[1] 二戰其間，納粹德國是發展火箭技術的先驅，有說美國之所以參戰，是覬覦納粹的科技（蘇聯當然是一丘之貉）。德國戰敗後，美蘇也逕自攻佔前者的火箭設施，結果，是美軍捷足先登，將所有儀器和科學家據為己有，運回本國。故此，美國在之後的軍備競賽也能領先蘇聯。）

卡斯特羅成立共產主義的古巴之後，令蘇聯有機可乘。（資料圖片）

幸好，透過外交談判和美國讓步，古巴導彈危機終也及時解決，避免了一場滅絕核戰（亦有說是蘇聯赫魯曉夫自導自演的「偷雞」（bluffing）戲碼，以換取美國撤走在北約盟國部署的核彈頭）。

蘇聯在二戰期間被納粹德國打得元氣大傷，為何它在短短十多年間已能建立起足以威脅美國的鐵幕集團？ 那其實與一種長期病患有關。

帶領盟軍有三大巨頭：美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾和蘇共中央總書記史太林。戰後納粹德軍倒台，歐洲出現權力真空，英美同氣連枝，本可箝制蘇聯坐大，無奈羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）在最關鍵時刻竟因病離場。後者患高血壓，當年仍未有具成效的降壓藥，在大戰後期，羅斯福其實已併發了心腎衰竭，病得只剩半條人命，最終更因腦溢血黯然逝世。損失重要盟友，邱吉爾頓時孤掌難鳴，史太林便乘機鯨吞半壁天下，後遺症更禍延至今。

美國前總統羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）死於中風。（資料圖片）

史太林（Joseph Stalin）是個不折不扣的野心家，假如古巴導彈危機掌權仍是這一代暴君，後果肯定不堪設想。然而，成也蕭何，敗也蕭何，史太林與羅斯福一樣，患有高血壓，他也具備獨裁者典型的多疑猜忌，那更間接奪去他的性命。

一九五三年，史太林突然心血來潮，將一眾服務黨的醫生莫名其妙地以反革命罪逮捕，指控是假借行醫為名，實質想謀害國家幹部。之後，剷除醫生未夠兩個月，史太林便已歸西了——死因？與羅斯福一樣，高血壓併發的腦溢血。

無獨有偶，蘇聯領袖史太林亦是死於中風。（資料圖片）

（以上是《神醫傳說》的內容節錄）

書名：《神醫傳說》，作者：麥煒和醫生。（花千機提供）

作者：麥煒和醫生

畢業於英國利物浦大學醫學院，現職香港大學名譽副教授及瑪麗醫院腦神經科顧問醫生，專責臨床神經生理學。除了在歐美醫學期刊發表研究論文，麥醫生還有為香港報章雜誌撰寫專欄，著有《侏羅紀醫院》(2011年)、《灰色巨塔》(2018年)、《超時空診症室》（2019年）。

出版社：花千樹

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。