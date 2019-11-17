【神醫傳說】古時大夫地位低　《本草綱目》李時珍讀書唔成做醫生

編按：在現代社會，不少學界尖子都以當醫生為目標，這個濟世為懷的職業收入豐厚，亦受到巿民尊重。不過，原來中國古代的大夫地位低微，不但與相士、道士同級，甚至是只有讀不成書的人才會從事的職業，與現代社會截然不同。

今時今日要做醫生，必須先是學界尖子，但中國古代的大夫地位卻十分低。（資料圖片）

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讀書不成做醫生

何止做醫生，他更能與華佗、扁鵲和張仲景並列中國史上四大名醫，沒錯，本篇主角就是《本草綱目》的作者李時珍。

今天，醫科是公認的「神科」，其收生門檻之高令一眾莘莘學子望而生畏（亦有同學覺得是種挑戰），每年金榜高中的超級狀元固然會獲取錄，但若果成績差一點點或公開試少粒星星，便很難攀蟾折桂了。然而，精誠所至，金石為開，各位「求學不是求分數」的同學大可以李時珍為鑑，他起初也是失意科場，但憑著堅毅不屈的精神，從醫之路終也能夠打通。

李時珍本身出身於醫學世家，不過由於地位低微，其父本身希望他可以讀書做官。（《大明王朝》劇照）

李時珍生於中醫世家，自小立志懸壺，可惜古時行醫缺乏社會地位（按：古代有所謂「三教、九流、五行、八作」， 九流再分上、中、下， 醫生屬「中九流」， 與相士、和尚、道士同級），故李父望兒子考取功名做官。時珍十三歲成為秀才，卻在鄉試屢次落第，無法晉身舉人（更休論上京考進士了），從此仕途止步。

時珍自知非讀書的料子，便哀求隨父習醫，卒之，到時珍廿四之齡，李父方答應授予衣缽。有心不怕遲，由於情投意合，時珍從醫後反而能盡展所長，他博覽所有醫書，及走遍全國搜集藥物和藥方，更花了近三十年整合成巨著《本草綱目》，當中用全新的藥物分類概念，記錄了一千八百九十二種本草、一萬一千零九十六條藥方，並考證了中醫學上過往不少謬誤。數百年後，《本草綱目》在世界各地仍有著其影響力，科史學家李約瑟（Joseph Needham）更稱李時珍為「中國自然科學之王」，學術成就不下伽里略和維薩里。

李時珍雖然未能在考試中突出自己，但還是憑自己的努力在醫學範疇上找到自己的一片天。（《大明醫聖李時珍》劇照）

好了，說回醫學院面試，假使考官challenge你成績未能達到攻讀醫科的要求，閣下大可理直氣壯地反駁：「身如逆流船，心如鐵石堅，望君全生志，至死不怕難（按：摘錄自李時珍詩作），教授，做醫生最重要是有毅力，考試成績好壞有啥關係？君不見中國醫學四大家之一李時珍也是讀書不成的嗎？」

（以上是《神醫傳說》的內容節錄）

書名：《神醫傳說》，作者：麥煒和醫生。（花千機提供）

作者：麥煒和醫生

畢業於英國利物浦大學醫學院，現職香港大學名譽副教授及瑪麗醫院腦神經科顧問醫生，專責臨床神經生理學。除了在歐美醫學期刊發表研究論文，麥醫生還有為香港報章雜誌撰寫專欄，著有《侏羅紀醫院》(2011年)、《灰色巨塔》(2018年)、《超時空診症室》（2019年）。

出版社：花千樹

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