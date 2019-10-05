【物理治療師育成記】治療師不只「收order」　 專業判斷臨場執生

編按：物理治療師的具體工作是什麼？可能很多人都說不清，甚至以為他們與病房助理差不多，就是按醫生的指令去病人定時定期做運動而已。其實物理治療師面對醫生在排板寫下的資料，亦要以專業知識評估病人當下情況，再決定是否讓對方做康復治療，並非只懂得「收order做嘢」。

物理治療師除了查閱病人排版得知身體情況之後，都需要執生應該隨時可以發生的事。（資料圖片）

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上一篇談到閱讀排板的奧秘，但排板以外，更重要的，還是要觀察病人當下的狀況。

看過排板、被導師連番抽問後，終於可以跟病人會面了。

導師讓我們自行跟病人問症，然後再向他匯報。

我們一走進病格，已見一個身形瘦弱的老伯在病床上咳嗽。

同學：「伯伯，今天有哪兒不舒服嗎？」 伯伯：「氣喘……」 然後伯伯的呼吸開始急速起來。 此時導師來到：「伯伯怎麼了？」 同學：「他說他氣喘。」 導師：「那還不檢測血氧量？」 此時我們如夢初醒般立刻在床邊找來一個oximeter（血氧計）夾在伯伯的手指上。 導師：「伯伯不用擔心，慢慢呼吸，鼻吸口呼。」 我：「SpO2 87% ﹗」（正常血氧應在90% 以上） 導師去告知負責護士，護士立刻來為病人帶上氧氣喉。 導師：「病人情況有變，突然血氧下降，還該接受步行訓練嗎？」 我們：「不該！」

病人身體不許可，就不應該進行步行訓練。（資料圖片）

病人情況不似預期

很多時候，醫生會在排板上寫上：「Physio x mobility training」，希望我們為病人作活動訓練。一個毫無經驗的實習生，看到醫生下的命令，很容易會照單全收，不假思索便預備捉病人下床做訓練。此時導師便會拉著我們，連番警告：「他氣喘吁吁的，還受得了步行運動嗎？」、「他胸口痛，還要帶他做運動嗎？」

內科病人的身體狀況變幻無常，比天氣更難預測，醫生看病人那刻的狀況，與我們看病人的一刻可能有出入；病人對上一個vital sign charting（維生指數紀錄）和排板對上一個entry，亦未必能反映病人當下的狀況。

所以，身為物理治療師，除了知識以外，更重要的是懂得因應病人的狀況「執生」，這才是專業。

還有，「mobility training」究竟代表什麼，小至活動腳踝，大至跑馬拉松，也稱得上是活動訓練，醫生這個轉介，也是希望我們評估病人的活動量，如實反映現況。

做物理治療師，在病房內不但要有知識，還要知道如何執生。（資料圖片）

後記

身邊有不少朋友，皆以為我們在病房是「收order工作」，亦即是醫生說什麼，我們便做什麼，說企便企，說行便行。若只是單單的步行鍛煉，一個普通的病房助理也做得了，又何須我們出動呢？

大概也沒有人知道，我們在背後要閱讀排板，要作如此多的考慮才開始運動，更要在運動期間按病人的狀況量度維生指數，同時密切留意病人運動期間的身體變化，並要知道在什麼情況下病人需要終止運動。

做運動不難，但要判斷病人是否適合做運動、可以作多大強度的運動，這才是最困難的判斷，而這正是我們的專業。

（以上是《物理治療師育成記》的內容節錄）

書名：《物理治療師育成記》，作者：迪迪。（花千樹出版）

作者： 迪迪

大家好，小妹是一名在香港某大公立醫院工作的小小二級物理治療師，每日疲於奔走，穿梭大大小小的病房，捉病人行行企企、拍痰抽痰，實為「行」人一名。

出版社：花千樹出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。