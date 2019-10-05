【物理治療師育成記】實習課男的赤膊　女的穿運動胸圍　原因是…

編按：想獲得物理治療師資格，除了要讀課本上的理論，當然也要上實習課，而男女學員上實習課時，男女學員意隨時要互摸？課堂更充滿笑聲和吵鬧聲？原因當然不涉邪念，而是正經學習呢！

作者於上堂一年之後，於第二年正式開始上實習課。（資料圖片）

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初嘗practical 課

我們花了一年時間去熟讀人體肌肉、骨骼，神經後，來到Year 2，我們終於開始深入探知物理治療的應用，揭開物理治療的神秘面紗！

接下來兩年的在校課程，我們開始逐一接觸物理治療的幾大範疇，包括肌肉骨骼科（musculoskeletal）、電療（electrotherapy）、心肺科（cardiorespiratory）、腦神經（neurological）和兒科（paediatrics），而每一個學科均有講課（lecture）和實踐課（practical），一個星期裡，教授會用兩個小時在講課講解書本知識，再用兩堂、每兩小時一堂的實踐課來傳授手法技巧。

充滿歡樂的practical 課

在正式進入以上五大範疇的學科以前，我們先用了一個學期學習物理治療實踐技巧的入門（Principles of Physiotherapy Practice，簡稱PPTP）。

第一課， 導師向我們教授下肢的徒手肌肉測試（manual muscle testing）。

女導師：「有沒有同學願意出來做model 呀？」 男同學A立刻自告奮勇：「我！我！」 女導師：「開始進行評估之前，先跟病人解釋要做什麼測試……待會兒我會把手放在你的大腿上，我想你出力抬起腳，不要被我按下，明白嗎？」 男同學A：「無問題！」 女導師：「好，我數一二三便開始出力吧，一、二、三！」 男同學A把右腳一舉，立刻被女導師雙手按著了。 女導師：「太細力啦， 大力啲。Harder ﹗Harder ﹗有時候在測試中要多給病人鼓勵！ Harder ﹗Harder ﹗」 女導師：「明白嗎？到你們試試看了！」 在練習期間，不時聽到同學的誇張叫聲。 「大力啲！ Harder﹗Harder﹗」 「好攰呀，我無力啦～做咩咁大力！夠啦，停呀！」 導師立刻前去了解：「同學，不是愈大力愈好的，要收放自如，他出多少力，你便出多少力！」 又有一些身體敏感度極高的同學，碰一碰也會大笑起來。 「哈哈！不行了！哈哈哈！很癢呀！」 導師：「隻手要firm一點，你這樣輕輕碰一碰，像搔癢一樣，她當然不舒服！」 「嘩，你隻手好凍呀！」 導師：「同學，你血氣不佳，要多做運動啊！」 第一堂practical 課就在笑聲和吵鬧聲中完結。 臨下課時，導師給我們一番鼓勵：「實踐課的技巧是需要時間慢慢熟習的，有些人學得快一點，有些人慢一點，但希望大家能互相幫助、互相切磋，一同成長！」

「脫得」又「摸得」的心理準備

一個學期的PPTP 讓我體會到，要成為一個物理治療學生，除了要有過人的記憶力、一雙巧手以外，更要「脫得」、「摸得」！

說到這裡，大家可能已經想入非非了，別誤會，我們都是很認真上課的！讓我在下文好好加以闡述之。

物理治療的基本評估包括觀察（observation）、觸診（palpation）、活動（movement）來診斷病人的毛病。在課堂上，為了方便練習和示範，有需要的時候我們要脫去上衣，男的當然是「打大赤肋」，女的會穿著運動胸圍。當我跟其他系的同學說起我們上課的情形，他們都大表驚訝。

上實習課的時候有可能需要脫去上衣，女同學為了方便或會穿上運動胸圍。（資料圖片）

朋友：「吓，那尷尬得很！」

我：「有什麼尷尬？去沙灘穿泳衣又不見你尷尬？」

只要大家上課抱有正確的學習態度，不心邪，又有什麼值得尷尬呢？

在實踐課上亦避不了與同學有身體接觸。

為了讓大家更熟悉人體骨骼肌肉結構，以及練習評估、治療技巧，我們要借助拍檔的身體互相練習，畢竟每個人的身體結構大有不同，為增加手部觸感的靈敏度，在練習的時候我們更會交換拍檔，在不同人身上練習。

曾有教授說過：「經歷完四年大學，你們應該都對大家的身體十分熟悉了。觸診和手法技巧不是靠『狂咪書』便能進步的，「練習」是提升技巧的不二法門，每一個同學的身體都是你們累積經驗的機會，不用害羞、不用尷尬，要多練習！」

四年過去，當然不可能摸盡班上百多人，但小妹十分認同在不同人身上練習的重要性。身體結構的多樣性，讓我們在不同的同學身上也學到不一樣的東西、累積不同的經驗。

我們又「脫」又「摸」，只因我們皆是發奮好學的乖學生而已，don't get me wrong ！

（以上是《物理治療師育成記》的內容節錄）

書名：《物理治療師育成記》，作者：迪迪。（花千樹出版）

作者： 迪迪

大家好，小妹是一名在香港某大公立醫院工作的小小二級物理治療師，每日疲於奔走，穿梭大大小小的病房，捉病人行行企企、拍痰抽痰，實為「行」人一名。

出版社：花千樹出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。