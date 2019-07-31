女子遇槍擊案靠巨乳胸圍救一命　子彈卡扣帶輕微擦傷避過一劫

美國紐約布魯克林（Brooklyn）當地時間7月27日發生槍擊案，當地正舉行大型社區活動，至少2名兇手突然向在場數千名民眾開槍，至今造成最少1死12傷。在場有位21歲女大生有驚無險，僅受輕傷，其因她上圍豐滿，子彈竟剛好卡在厚實的胸圍扣帶中，大步檻過。

丹妮莎因穿了較厚實的胸圍，而成功擋下子彈。（YouTube「Arsonvio」短片截圖）

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據外媒報道，該名幸運的女大生丹妮莎（Daniesa Murdaugh），當日在布朗斯維爾（Brownsville）的公園中，參與一年一度的大型社區活動「Old-Timers' Day」時遭到槍擊，她驚恐憶述道，「當時有人叫我快跑，我轉身望了望就被擊中了」。

胸圍扣竟然成為了救人一命的關鍵，相信不少人都難以置信。圖為示意圖片。（GettyImages／視覺中國）

當醫護人員為丹妮莎解開胸圍時，卻發現子彈卡了在胸圍扣帶內。其母解釋女兒只有被碎片擦傷少許，「這是個普通的胸圍，可能因為是設計給上圍豐滿的女性，所以材質較厚實，因而擋得到子彈。」

雖然丹妮莎幸運地躲過一劫，惟事件造成12人中槍，其中一名38歲男子頭部中槍身亡，受修的11人之中一人情況危殆。警方在場撿獲一支手槍，現正全力追捕兩名涉案疑犯。

（紐約郵報）