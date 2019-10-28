【殺人魔病逝】死不認殺7名背包客　疑團未解秘密帶進棺材　

澳洲惡名昭著的背包客連環殺手伊萬‧米拉蒂奇（Ivan Milat），周日（27日）在悉梨監獄醫院離世，終年74歲。一直堅稱自己無罪的米拉蒂奇臨死前，都沒有親口承認於上世紀八九十年代殘殺至少7名海外與當地遊客，最終將埋秘密帶進棺材，外界永遠無法證實當年是否有更多人遇害、他是否獨自犯案等；有犯罪學家形容這是對受害人家屬「摑了最後一巴掌」。

搭順風車遇害 一人遭斬首

米拉蒂奇於1989年至1993年在新南威爾斯省（New South Wales），至少殺害5名來自英國和德國的背包客，以及兩名本地人，受害人全都是登上米拉蒂奇的順風車後出事。米拉蒂奇殘殺受害人後，將他們的屍體棄置距離悉梨約140公里以外的貝蘭勞森林（Belanglo State Forest）。

米拉蒂奇一直逍遙法外多年，直至1992年有人在森林發現第一具屍體，繼而揭發案件。當年兩名進行定向越野訓練人士，嗅到森林傳出如腐爛動物屍體的陣陣惡臭，追查之下，在一堆樹枝下發現人體毛髮和衣服，隨即通知警方；警方成立專案小組調查，並先後於森林附近挖出7具屍體，死者分別被刺斃、槍殺或遭性侵，其中一人更慘被斬首。

堅稱無辜 斷指吞刀片「控訴」

澳洲警方於1994年公佈連環謀殺案詳情後，消息傳至英國，英國男子奧尼恩（Paul Onions）主動聯絡澳洲警方，透露於1990年離開悉梨時曾登上米拉蒂奇的汽車，且遭到米拉蒂奇用槍指嚇企圖綁架，幸及時逃脫。警方接報兩周後拘捕米拉蒂奇，並在其寓所找到許多屬於各受害人的物品，以及多支步槍，其中一把步槍被嵌入牆內，槍枝的口徑尺寸與其中一具屍體身上發現的子彈孔闊度吻合。

米拉蒂奇1996年被裁定7項謀殺罪成，被判7次終身監禁，然而，他從來沒有承認殺人，一直堅稱自己是無辜的。他被囚梅特蘭監獄（Maitland Gaol）一年後企圖越獄，其後被關柙至最高設防的古爾本監獄（Goulburn Correctional Centre）。

米拉蒂奇多次提出上訴，但高等法院拒絕受理，期間他不惜自殘，吞下剃鬚刀片和釘書釘，目的是進院避免被囚在監房內。2009年，米拉蒂奇甚至自斷尾指，圖郵寄至高等法院「控訴」，跟著又試過絕食再次成為傳媒焦點。

今年5月14日，米拉蒂奇由監房移送至威爾斯親王醫院（Prince of Wales Hospital），其後證實他的喉嚨和胃部出現惡性腫瘤，自此經常進出醫院，直至本月14日，他返回監獄醫院的深切治療部留醫，延至周日去世。

犯罪學家不排除案件有同謀

澳洲傳媒大肆報道米拉蒂奇的死訊，犯罪學家霍華德（Amanda Howard）接受訪問時表示，自1997年以來，幾乎每月都跟米拉蒂奇通信，而他每次都在結尾寫上署名「無辜的伊萬」（Ivan the innocent）。霍華德認為，雖然米拉蒂奇離世，但他臨死都沒有認罪，可謂是對受害人家屬「摑了最後一巴掌」，而這宗連環謀殺案仍有很多不解之謎，甚至不排除有同謀仍逍遙法外。

1944年出生的米拉蒂奇，父親來自南斯拉夫，母親是土生土長澳洲人，兩人育有14名子女，米拉蒂奇排行第五。據悉，米拉蒂奇的父親脾氣暴躁，其母受盡苦頭，且全家視法律為無物、橫行霸道。米拉蒂奇少年時期已犯罪纍纍，曾因盜竊罪和持械行劫被判入獄，還一度被控強姦3名女子，惟最後成功脫罪。米拉蒂奇當年犯案後曾逃至昆士蘭省（Queensland）和維多利亞省（Victoria），再轉飛至新西蘭，並於當地定居了2年，直至1974年，米拉蒂奇因媽媽心臟病發返回澳洲，豈料行為更兇殘，專挑背包客做目標，以殺人為樂。