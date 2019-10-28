【殺人魔病逝】殺人情節變恐怖片題材　冷血姪孫步後塵

周日（27日）在澳洲悉梨監獄醫院病逝的背包客連環殺手伊萬‧米拉蒂奇（Ivan Milat），於上世紀八九十年代殘殺至少7名年約19歲至22歲的背包客，據悉，大部分死者被殺後臉部朝下，雙手擱在背後，屍身被蕨類植物、樹枝和樹枝等覆蓋，似乎是米拉蒂奇殺人後舉行的「儀式」。另外，米拉蒂奇的兇殘行為同時荼毒了姪孫，他不但把受害人帶到米拉蒂奇殺人的地點──貝蘭勞森林（Belanglo State Forest），還用斧頭砍掉其頭顱，手段相當殘忍。

一名女死者遭10槍轟頭

連環背包者兇殺案，警方最先發現的是英籍女遊客克拉克（Caroline Clarke）和沃爾特（Joanne Walters）的遺體，估計她們是遭米拉蒂奇毒手的最後受害者。二人原打算一同前往北領地（Northern Territory）及西澳納拉伯平原（Nullarbor Plain），惟在悉梨約40公里外的利物浦（Liverpool）地區登上米拉蒂奇的順風車後遭殺害。克拉克和沃爾特均是被米拉蒂奇瘋狂刺殺，克拉克頭部更被轟了10槍，沃爾特則頸部、胸口和背部受傷，背部傷勢尤其嚴重，相信米拉蒂奇是意圖把她弄癱致無法掙扎；兩人的遺體在5個月後始被人發現，當時警方在叢林內沒有發現其他線索，故並未將案件列為「連環兇殺案」處理。

然而，有行山客一年後在森林另一處發現人頭骨和大腿骨，隨後警方在現場再發現兩具屍體，而死者身上的傷痕又跟一年前的屍體發現案不謀而合，都是遭利器瘋狂刺全身各處，故警方認定兩者一定有關聯，於是循連環兇殺案方向調查；其後警方發現多3具屍體，其中一具身首異處、死狀恐怖，警方至今仍未尋回其頭顱。

斧頭砍死17歲壽星仔

米拉蒂奇逍遙法外5年，終在1994年落網，並於1996年被裁定7項謀殺罪成，被判7次終身監禁。米拉蒂奇的犯罪行為成為2005年恐怖電影《Wolf Creek》（中譯：鬼哭狼嚎/狼溪）及同名電視連續劇的創作藍本，同時還荼毒了姪孫馬修‧米拉蒂奇（Matthew Milat）。

2010年11月，年僅19歲的馬修與朋友克萊因（Cohen Klein）模仿米拉蒂奇進行殺人計劃，在朋友奧克特洛尼（David Auchterlonie）17歲生日當天，誘使對方前往貝蘭勞森林，即米拉蒂奇殘殺受害人的地方，馬修用雙頭斧頭砍死奧克特洛尼，克萊因在旁拍片，事後兩人分別被判入獄43年和32年。