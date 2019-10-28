台男揹19公斤裝備爬山六日　引發腎衰竭68公斤水腫到82公斤！

台灣一名中年男性登山愛好者，平常裝備都會聘請登山嚮導幫忙揹，前陣子才出國挑戰白朗峰。日前他和山友相約登能高越嶺，第一次親自揹19公斤裝備，沒想到第五天已經累到走不動，第六天是被救護人員用擔架抬下山送醫急救，原來是橫紋肌溶解合併急性腎衰竭。醫師提醒，這名個案差點就要洗腎，再晚送醫甚至可能送命，提醒民眾從事體能活動時，提高負荷量要漸進，切莫貿然超過個人體力負荷。

收治這名個案的三軍總醫院腎臟科主治醫師朱柏齡表示，這名個案被轉院至三總時，肌肉酵素已高達三萬多，正常數值是兩百多，顯示有嚴重的橫紋肌溶解症，可預期壞死肌肉釋放大量肌球蛋白，將造成腎毒性和腎衰竭。果然，代表腎功能的肌酐酸在兩、三天內飆高，原本體重才68公斤也因腎衰竭而水腫到82公斤，醫療團隊都已經預備要給他洗腎，腎臟指數忽然自行好轉，整體狀況持續順利改善，幸運免於洗腎，並於住院11天後出院。

醫生表示該名台男有嚴重的橫紋肌溶解症。（示意圖／Upslash@sammgrdichian）

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按圖看橫紋肌溶解症狀▼

+ 5 + 4 + 3

朱柏齡說，相較於一般人來說，這名登山愛好者的肌肉量是很不錯的，因此這次的問題在於負重忽然大增，超過了他身體的負荷量，而且逞強撐太多天，若第五天走不動時就下山就醫，或許不會這麼嚴重。朱柏齡特別提醒，無論是新手或老手，都要清楚自己的負荷量在哪裡，調整負荷循序漸進，不要貿然加重負重或拉長時間，以免發生橫紋肌溶解症。

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