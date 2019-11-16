高富帥結唔到婚10大原因　對方貪錢、自己眼角高唔係最緊要？

一聽到高富帥，你會想到什麼？不是彭于晏、金城武，就是高以翔、王陽明，像是浪漫愛情小說中才會出現的人物，活在現代可說是眾人擁簇、少女追隨的閃亮一顆星，誰不是想當彭太太、金老婆，只怕擠破頭他也不認識你哪位。