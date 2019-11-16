高富帥結唔到婚10大原因　對方貪錢、自己眼角高唔係最緊要？

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一聽到高富帥，你會想到什麼？不是彭于晏、金城武，就是高以翔、王陽明，像是浪漫愛情小說中才會出現的人物，活在現代可說是眾人擁簇、少女追隨的閃亮一顆星，誰不是想當彭太太、金老婆，只怕擠破頭他也不認識你哪位。
然而高富帥要結婚真有這麼容易嗎？今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查有錢人為什麼沒結婚、結不了婚的10個原因，就想知道找對象、結個婚到底有多難？
高富帥結不了婚的10道難關調查結果（點圖繼續閱讀）↓↓↓
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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年10月26日至2019年10月25日，共一年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『高富帥結不了婚原因』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
高富帥結不了婚的10大原因（DailyView網路溫度計授權使用）
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