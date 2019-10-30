朋友久未聯絡忽然搵你的10大原因　第一名居然唔係sell保險？

你一定也遇過這種情況！許久未聯絡的朋友某天突然出現，寒暄幾句後問你要不要出來聊聊，抱著既緊張又期待的心情赴約，才發現原來對方是「別有目的」，難免感到有點失望。

Dailyview網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，搜尋這一年內網友最常討論他們遇上「久未連絡的朋友」突然找上他時，多半是為了什麼理由。下次你如果也遇到這樣的情況，不妨從這些可能中仔細推敲，對方找你的目的是什麼，再好好考慮要不要赴約啦！

第十位：辦同學會

很久沒見突然找你，通常就是為了約出來碰個面。最常見的就是要辦同學會，負責的同學翻開畢業紀念冊，一個個的打電話或傳訊息，才會因此找上你，不然對方又怎麼會突然想到你呢？

很久沒見突然找你，通常就是為了約出來碰個面。最常見的就是要辦同學會（《陽光姐妹淘》劇照）

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第九位：找地陪（即在地伴遊）

到外地遊玩希望有個地頭蛇可以陪逛，不少人都會習慣打開通訊錄，問問住在那邊的朋友有沒有空一起出來走走，就算是許久未聯絡的朋友，常常也會因此又重新搭上線，再度變成好朋友。

到外地遊玩希望有個地頭蛇可以陪逛，不少人都會習慣打開通訊錄，問問住在那邊的朋友有沒有空一起出來走走（《陽光姐妹淘》劇照）

第八位： 想要敘舊談心

不要以為每個人都一定是帶有目的性的在聊天！事實上還是有不少人，突然約你出來真的只是想喝杯咖啡，聊天敘敘舊，或許是在整理過去的照片，或是大掃除的時候看到某樣東西，想到了你也說不定。

事實上還是有不少人，突然約你出來真的只是想喝杯咖啡，聊天敘敘舊，或許是在整理過去的照片（《陽光姐妹淘》劇照）

第七位：找你入老鼠會

久未連絡的朋友突然找上你，有好事當然也有壞事！這種起初會正常的與你聊天，接著突然故作神秘，談到自己最近賺了多少錢，想把這個賺錢的好康跟你分享。這種十之八九都必須先繳錢入會，並且不以販售商品為目的，也就是俗稱的非法老鼠會，遇到可千萬別上當，先封鎖再說！

久未連絡的朋友突然找上你，有好事當然也有壞事！（《陽光姐妹淘》劇照）

睇埋頭6個舊朋友忽然搵你嘅原因！（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年10月18日至2019年10月17日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『久未連絡朋友找你的原因』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

久未連絡朋友突然找你的「10種可能」（DailyView網路溫度計授權使用）

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