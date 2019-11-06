老公和11歲囡遭挾持　懷孕8個月準媽媽霸氣擸AR-15擊斃蒙面賊

不要以為女性總是很易欺負！美國佛羅里達州一名懷孕8個月的準媽媽日前發現兩名蒙面賊人闖進家中，對方更挾持着其丈夫及11歲長女，電光火石之間，腹大便便的她竟拿起家中的AR-15步槍反擊，當場擊斃其中一名賊人，另一賊人見狀嚇得即時逃跑。

上周三兩名蒙面賊人持槍闖進謝利米的家中將他挾持，其懷孕8個月的妻子情急之下拿起家中的AR-15步槍反擊。（ Bay News 9 影片截圖）

謝利米的妻子卡斯當場擊斃了其中一名賊人。（ Bay News 9 影片截圖）

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事發上周三（30日）晚上約9時，2名持槍的蒙面男子闖進謝利米（Jeremy King）位於佛羅里達州利西亞（Lithia）的家中。賊人進門後即挾持謝利米及其11歲長女，當時他冷靜告訴賊人：「我們家沒有適合你們的東西，而他們的表現就像要求『把你所有的都給我』。」

賊人之後毆打謝利米，以手槍打他的頭部，又不斷踢向他，場面非常暴力。這時躲於房內的妻子卡斯（Casey King）心感不妙，懷孕8個月的她遂拿起家中的AR-15步槍走出，霸氣向賊人開槍反擊。謝利米說，當時兩名賊人即時向後門逃去，其中一人臨離開時被擊中，倒斃於後門前約60米的溝渠旁邊，另一賊人則大驚逃去。

警方經調查後證實，謝利米家中的步槍屬合法持有。圖為同款AR-15步槍。(資料圖片）

被賊人打傷的謝利米事後送院檢查，證實眼窩骨折、鼻竇破裂而且有腦震盪迹象，頭部須縫20多針。他感謝太太冒險救了他及女兒一命，「賊人帶了2把普通的手槍進來，但老婆控制了場面，用AR步槍阻止賊人將我殺死」。警方經調查後表示，謝利米家中的步槍屬合法持有，目前正調查被擊斃賊人的身份及追緝在逃匪徒。

（綜合）