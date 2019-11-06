劉德華狂迷楊麗娟再受訪　重提父親賣腎跳海　坦言已看淡過往日子

劉德華出道37年，人氣始終不墜，不過2007年曾發生劉德華的狂粉楊麗娟父親因女兒過度追星，因而為她賣腎籌錢，結果仍未幫女兒追星成功，最後跳海自盡，12年過去，楊麗娟終於看淡過往，接受《豫見後來》訪問，坦言這些年以來已經放下，並感謝命運給予的一切：「我感謝上蒼沒有丟棄我，我現在每天都很感恩。」

楊麗娟至今仍無法擺脫「劉德華瘋狂粉絲」的形象。（節目截圖）

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楊麗娟說父親過世之後，把骨灰灑進了黃河，每年清明節等重要節日就到河邊祭拜，也會跟爸爸說說話，「女兒知道，你為我付出了很多。我和媽媽現在都很好，我們知道努力生活，我會照顧好媽媽的。你是我最好的父親……請你原諒女兒」，如今她在一家超市擔任導購員，1個月賺人民幣2000元，目前的心願就是希望好好過活，讓媽媽過上更好的生活。

楊麗娟曾為跳海自殺的父親籌款下葬。（VCG）

楊麗娟也說如果人生再重來，不會再選擇之前的日子過活，「我不會那樣去做，不會了」，至於節目播出之後，也引起網友熱烈迴響，紛紛認為事情過去這麼久，她的心態也終於調整於平靜，紛紛獻上祝福，「不管怎麼樣，她對爸爸的感情是很真誠的」、「如今能夠平和的生活，也挺不容易的，希望大家善良點」。

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