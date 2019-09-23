【暗戰20年】蒙嘉慧悲慘童年擠出冷艷美　小巴遇劉華零對白考演技

電影《暗戰》，1999年9月23日上畫，今年20周年。該片除了成功讓劉德華首獲金像獎影帝榮譽，亦令戲中女主角蒙嘉慧（Yoyo）獲得更多觀眾關注。 其實蒙嘉慧跟杜琪峯早有合作，1998年的《非常突然》已經以新人角色登場，更因而獲得金像獎最佳新演員提名。杜Sir向來喜歡持一份冷的女演員，如李若彤、黃卓玲等，但這常冷的臉蒙嘉慧非偽裝，是由其悲慘童年一再無情盡繪。

當年的蒙嘉慧26歲，《暗戰》已經是跟杜琪峯第三度合作。（《暗戰》影片截圖）

極短日子下，已先後跟郭富城、黎明及劉德華合作。（《暗戰》影片截圖）

首拍杜Sir即獲提名

翻看杜Sir成立銀河映像初期，以拍攝小本具特色的男性電影為主，而女角也多選冷艷類型，務求予人一種硬朗和倔強感覺。蒙嘉慧於1997年被星探發掘，曾拍過電視廣告，曾跟郭富城遇上。期間有拍過一兩部電影，直至1998年被杜琪峰睇中，參與由任達華、劉青雲主演的《非常突然》，更順利榮獲第18屆香港電影金像獎最佳新演員提名。往後又與黎明合演《真心英雄》，直至1999年再演《暗戰》，短短幾年間，先後分別跟三大天王同場。

Yoyo就是予人有種距離感。（《暗戰》影片截圖）

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零對白！眼神動作演出兩種相遇

蒙嘉慧在《暗戰》的演出，至今仍被一眾影迷力讚，尤其頭兩幕在小巴遇上劉德華，全程接近零對白，單靠眼神和動作演繹，已經看出她由第一次被劉德華挾持的不安以及對他滿有介心，到第二次主動提出協助，並憂心他被查出等變化，完全演出那份硬朗中，又帶絲絲少女的含情脈脈。

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妹妹穿紅衫墮樓自殺

或許杜Sir的確是喜歡這種冷艷類型，不過這種冷艷並非刻意裝出，而是受盡無情的童年生活磨洗。Yoyo曾經在傳媒訪問中重提自己的童年經歷，由於媽媽懷着她時，已決定跟爸爸離婚，所以出世後便由外婆照顧，後來再跟媽媽哥哥同住，但媽媽對她管教甚嚴，甚至不時毒打她，令她有個極不愉快的童年。

後來媽媽再婚，Yoyo跟繼父與同母異父的妹妹共處，難得地兩姊妹感情要好。但好景不常，妹妹之後被親生父親接走，可惜在新家庭常遭繼母痛打，最終妹妹選擇自尋短見，更是穿上紅衫紅褲跳䄛了結生命。另一方面，Yoyo媽媽最終再一次面對離婚，此事令家庭氣氛再一次陷入困窘，於是她跟哥哥決定搬去跟婆婆住。雖然我們永不知道Yoyo在經歷這些事情時有多難受，但從她臉上或多或少有留下不能磨滅的痕跡，亦可喜她最後遇上一個終日大細路，臉上常歡樂的鄭伊健。