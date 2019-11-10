下體痛到沒法走路　台女身飄鹹魚味睇急診　陰道與子宮頸整個脫出

女性在日常生活中，或多或少的都會遇到婦科類的疾病，急診科醫師田知學日前就在《醫師好辣》節目上，分享了曾經遇到的婦科問題案例，一名20幾歲的女病患因為「下體痛到沒辦法走路」送了急診，到了診間褲子一脫下來，外陰部竟整個脫出，讓她印象深刻。

該名女病患坐救護車到急診室，被抬到床上，告訴醫師「下面很痛、不舒服」，此外她身上雖有香水味，但在移動的過程中，身上也飄出了香味蓋不住的「鹹魚便當過了好幾餐的味道」，等到醫師準備診斷，褲子脫下來一看，女病患的粉色外陰部，包含陰道與子宮頸，竟然整個「脫出來」，外面佈滿了一堆分泌物，還有「綠色的東西」，上面還有泡疹跟菜花。

田知學分享印象深刻的婦科案例。（YouTube@醫師好辣）

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醫師問診後，才發現原來女病患從事「特種行業」，而且從十幾歲就入行，在第一次陰道感染、骨盆腔發炎時看過醫生，當時拿到醫院開的塞劑，因此後來只要感染，她都自行去藥局買塞劑、抗生素吃，將症狀壓下來就繼續工作。

田知學形容女病患的下體「儼然就是一個性病教科書」。（Youtube@醫師好辣）

田知學形容女病患的下體「儼然就是一個性病教科書」，同時有梅毒、淋病、菜花，非常地嚴重，整個療程歷經一個多月，才開始進行了後續的整修手術，此外田醫師看完這位病患心疼地說，女子已經歷太多事，所以就沒詢問是否有生過小孩，因為「基本上要二十幾歲就子宮脫垂，是比較少見的」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】