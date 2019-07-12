《反斗奇兵4》後仲拍第五集？關鍵角色恐被消失　小叉有望擔正

當初2010年推出的《反斗奇兵3》（Toy Story 3）被粉絲認為是系列作最完美的結局，殊不知又來個《反斗奇兵4》，還好影評們看完後都讚不絕口，票房表現也驚人。這也讓粉絲產生疑問，所以《反斗奇兵4》真的是系列作最後一集嗎？未來仍然有發展可能吧？

《反斗奇兵4》於爛番茄網站獲得新鮮度100%的好評。（爛番茄網站截圖）

以下含《反斗奇兵4》重大劇透，請斟酌閱讀

結局了嗎？《反斗奇兵4》讓胡迪做出重大抉擇

《反斗奇兵4》的結局，胡迪做了一個重要的決定，他不希望再回到寶妮（Bonnie）房間的衣櫃裏，過着被冷落的玩具生活，而是選擇與寶貝（Bo Peep／台譯牧羊女）一起探索外面的廣大世界，展開一段沒有主人的新生活。胡迪終於放下了他一直以來的責任，將警徽交給翠絲，並和玩具朋友們告別。

胡迪決定與寶貝展開沒有主人的新生活。（《反斗奇兵4》劇照）

少了胡迪，多了小叉，故事會如何繼續？

《反斗奇兵3》的結局裏，玩具們同樣向主人安仔道別，但卻也迎向新主人寶妮的懷抱，這同時讓粉絲們懷抱希望，似乎只要玩具們待在一起，冒險故事就可以繼續，像是彼思在《反斗奇兵3》仍推出相關短片《夏威夷式假期》（Hawaiian Vacation）以及《反斗奇兵之驚魂夜》（Toy Story of Terror）。而翠絲成為新的警長、片尾片段裏小叉（Forky）遇到了它的「同類」——由塑膠餐刀所做成的玩具，這些似乎都是可以繼續發展的劇情線。

《反斗奇兵3》結局裏，安仔將最心愛的玩具「胡迪」親手送給寶妮。（《反斗奇兵3》劇照）

+ 7 + 6 + 5

雖然少了胡迪這位我們認識反斗奇兵的核心角色，但寶妮的房間仍然有許多很棒的玩具們，巴斯、翠絲、紅心、火腿、三眼仔、薯蛋頭先生，還有寶妮的舊玩具、新玩具。值得期待的是，《反斗奇兵4》後，彼思推出的特別短片，絕對也會回到寶妮的房間。

寶妮的新舊玩具加起來多到數不完。（《反斗奇兵4》劇照）

對於續集可能性，導演這麼說──

近日導演Josh Cooley在訪談中針對續集表示：「我並不這麼想，以我的觀點來說，我的目標是完成這些角色們的成長。不過其實我當初也沒想過自己會執導《反斗奇兵4》，所以誰知道呢？如果未來我們有很棒的點子，話也很難這樣說死。不過我們當初在構思《反斗奇兵4》的劇情時，最主要的核心就在於讓這些角色學習成長。」

不過，未來系列作的發展關鍵，主要還是粉絲是否能接受沒有胡迪的《反斗奇兵》，畢竟《反斗奇兵》一直都是以胡迪作為主角，從結局來看，胡迪也真正地成長了──胡迪從過去與安仔、巴斯、翠絲身上，都找到了不同的意義，這次他在寶貝身上，找到屬於自己的未來。他的故事看似正式地告一段落，但是否他從此消失？或是他的旅程未來會怎麼與玩具們連結？一切就要看彼思未來計畫了。

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