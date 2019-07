盤點2019上半年西片票房（上）　迪士尼竟然有一部要損手離場！

2019年已經過了一半,今年對荷李活來說,是一個檔期擁擠的好年頭,每個月都有片商重點大片上映。但是單就上半年的成績看來,荷李活的M型曲線只有更加明顯的趨勢:大者恆大、小者恆小、而且更糟的是,連大片商都失誤連連。票房是觀眾對電影評分最簡單粗暴的方式,那麼我們來為您盤點今年上半年的票房大贏家/大輸家,看看2019年全球觀眾的口味喜好是甚麼?

電影公司大贏家:老鼠之家

這還用說嗎?今年是老鼠之家總動員的一年,迪士尼本家、Marvel、星戰與彼思4隻觸手同時伸進今年的院線檔期,如今上半年全球票房最高的3部電影,全是迪士尼集團出品:《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)最新全球票房27.7億美金,距離影史第一的《阿凡達》(Avatar)還有「遙遠」的1千萬美金要追趕;《Marvel隊長》(Captain Marvel)全球票房11.2億美金;而《阿拉丁》(Aladdin)全球票房9.2億美金。除此之外,目前全美年度票房第4名,也是老鼠之家的《反斗奇兵4》(Toy Story 4),全球票房6.5億美金。

《反斗奇兵4》全球票房勁賺6.5億美金。(《反斗奇兵4》劇照)

這4部電影的全球票房,總共加起來約54.6億美金,這已經是一個可以翹腳等尾牙的成績。當然,《小飛象》(Dumbo)是一道深刻的傷口,它1.1億美金的國內票房,與它1.7億的製作成本有着極大的落差;加上如今已算在迪士尼頭上的《變種特攻:黑鳳凰》(Dark Phoenix)與《銃夢:戰鬥天使》(Alita: Battle Angel)表現都不算好。

《小飛象》票房不如預期。(《小飛象》劇照)

但是看來老鼠之家毫無畏懼,它賠了不少,但賺了更多。而且他們今年還有更多強作等着推出:迪士尼本家的《獅子王》(The Lion King)預售成績看漲、《黑魔后2》(Maleficent: Mistress of Evil)也備受注目。別忘了,女孩殺手《魔雪奇緣2》(Frozen 2)等着繼續魅惑你女兒,還有年終的《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker)已經宣告會為天行者歷史送終。

《魔雪奇緣2》會躺着賺嗎?(《魔雪奇緣2》劇照)

簡單說,如果你是那種一年只看一部電影的觀眾,今年你有很大機會會把電影票貢獻給老鼠之家,他們已經吃定了你的孩子、看過迪士尼傳統動畫與彼思電腦動畫的你、熱愛超英雄與絕地武士的你。今年已經註定是老鼠之家的光榮時代(收割時代),而今年當然只是個開始。

《星球大戰:天行者崛起》應該會吹響一波影迷的送終潮。(《星球大戰:天行者崛起》劇照)

這家片商最悲情:華納影業

攤開今年的電影票房表,你會發現,華納影業是今年總票房第二高的電影公司,這種成績不應該被認為是年度輸家,但他們真的是。問題就在於,華納影業今年的票房成績雖然看起來不錯,但他們應該還可以更好:今年意外翻盤的華納電影實在有點多。

續集電影擺明了就是穩穩賺的代名詞,特別是那些前集叫好又叫座的例子,但這個公式看來在今年的華納影業身上並不靈驗。《LEGO英雄傳2》(The LEGO Movie 2: The Second Part)應該要再創前集佳績,前集編導這次也回歸繼續撰寫劇本,但樂高滑跤了,《LEGO英雄傳2》美國票房雖然破億,但票房僅有《樂高玩電影》的4成,這絕對不是一部當今續集電影的水準;再來是野心更大的《哥斯拉II:王者巨獸》(Godzilla: King of Monsters),這部只有台灣日本與中國觀眾喜愛的電影,在美國本土是慘賠的,賠得跟《小飛象》一樣慘。

《LEGO英雄傳2》就這樣悄悄下檔了。(《LEGO英雄傳2》劇照)

不只如此,在發布預告時把《反斗奇兵4》電到消音的《POKÉMON神探Pikachu》(Pokémon: Detective Pikachu),在上映前人人信心爆棚:有40萬Twitter用戶關注這部電影;它還有陣亡將士紀念日假期前的兩週空檔可以賣。票房預測《POKÉMON神探Pikachu》的首週票房應該可以順利跨越7,500萬美金的門檻,這意味着它很有可能會是史上最賣座的遊戲改編電影。但是當首週票房成績公布時,《POKÉMON神探Pikachu》卻只賣了約5,400萬美金。最終,這部大家期望一舉得王的皮卡丘電影,不但沒有贏得全美或全球最賣座遊戲改編電影的寶座,它在美國的票房成績,甚至連電影成本1.5億美金都不到。

《POKÉMON神探Pikachu》有「死侍」賴恩雷諾士聲演仍蝕到入肉。(《POKÉMON神探Pikachu》劇照)

看看超級英雄吧,《沙贊!神力集結》(Shazam!)的表現還不錯,但也就是「還不錯」而已,而不是《水行俠》(Aquaman)那樣的「我的天這怎麼賣的」程度。可是華納影業最終可能也只剩下超英雄了:今年年底的《The Joker》是至今他們最期望的計畫。它有很棒的預告、很棒的主演演員──整個超英雄界渴望得到Joaquin Phoenix二十年而不得。

但是《The Joker》同時也是一部R級電影,它甚至未必會有大量的動作場面──小丑不是蝙蝠俠。《The Joker》最好的下場是得到評價與粉絲的支持,或甚至撈到奧斯卡獎盃,但它的分級已經阻擋了一大部分觀眾進場,我們不能太過期待它的票房成績──但我還是希望你能買張《The Joker》的票,因為Joaquin絕對不會讓你失望。

《The Joker》是下半年華納的希望之一。(《The Joker》宣傳照)

除了《The Joker》之外,華納影業今年還有大熱門的《小丑回魂2》(IT: Chapter 2),但這部電影應該同樣也會是R級分類──目前尚未公布。可以說,華納影業今年的希望全押在這兩部R級電影了,事實上,華納接下來的電影也多是R級分類。這同時也代表,華納影業今年年末已經註定無法在廣大的家庭觀眾身上撈錢。他們錯過了上半年的許多機會,反倒是留下了頻頻失足成績,讓他們提早成為今年荷李活最悲情的輸家。(下集待續)

