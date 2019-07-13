【反斗奇兵4．影評】打破玩具悲劇宿命！一句對白呼應首集超催淚

我們不妨回到《反斗奇兵3》的結尾，安仔準備上大學，他將自己所有的玩具送給小女孩寶妮，曾陪伴他度過大半童年歲月，一步一步長大成人，教導他學會溫柔與愛，然後他就長大了，玩具們永遠停留在童年，有自己的世界。然後到了《反斗奇兵4》，故事開始改變另一種風格，愛是一種高尚的理由，那如果是不愛呢？如果我們那麼努力去爭取一切，仍無法獲得對方的關注，我們該如何愛自己呢？

《反斗奇兵3》結局中，安仔將自己所有的玩具送給小女孩寶妮。（《反斗奇兵3》劇照）

寶妮曾經喜歡所有的玩具，第一眼喜歡上胡迪、巴斯光年、翠絲、三眼仔、火腿、彈弓狗、薯蛋頭先生以及薯蛋頭太太，他們各自有各自扮演的角色，在各類型的拼貼裏面有着豐富的色彩，我們早在《反斗奇兵》首集就窺見彼思天馬行空的敘事技巧，胡迪與巴斯光年，一個老實正直，一個熱血率真，經歷過了這麼多事情之後仍在學習着忠心耿耿，為了自己的主人，為了被愛，自己怎麼樣都可以，但是玩具是從甚麼時候開始，在我們的生命裏逐一退場的呢？還記得我們曾杵在玩具店前，眼睛乾巴巴看着五彩繽紛的玩具，他們會發出聲音，發出炫光，有漂亮的衣服，有各自的角色名稱，我們買到玩具之後也曾一直擁抱着，直到入眠為止，然後我們慢慢長大，這些玩具突然就不見了，我們不知道去了哪裏，但明明是我們先將這些玩具束之高閣的啊。

這是《反斗奇兵4》的殘酷命題，相較於前三集，胡迪始終是安仔的最愛，然則到了新家之後，胡迪卻不被寶妮寵愛，即使他那麼努力，去保護寶妮最愛的「小叉」，寶妮卻始終沒注意到他，就連多次消失，也絲毫不知情，但我們要如何苛求她呢？她只是個幼稚園孩童，更何況從前的我們，不也是一樣，常常不小心丟失過許多玩具嗎？

即用即棄的膠叉「小叉」成為寶妮最心愛的玩具。（《反斗奇兵4》劇照）

+ 8 + 7 + 6

《反斗奇兵3》的勞蘇熊是被遺棄的玩具，讓他變成會欺負其他玩具的暴徒，那是因為胡迪、巴斯光年都是遇到了安仔這樣的一個好主人，如果他們遇到的主人並不愛自己，他們該怎麼辦？彼思近年越來越着重於「殘酷」，我們可從《玩轉極樂園》洞悉死亡的種種可能性，《超人特工隊2》則是男性中年危機的百無聊賴，《反斗奇兵4》則觸及了這系列最不願讓影迷看見的殘酷面，每個人都需要被愛，但如果你深愛的對象並不愛你，你又該怎麼辦？

勞蘇熊被丟失後返家，發現自己已被取代。（《反斗奇兵3》劇照）

+ 3 + 2

這是胡迪一直在尋找的答案，早從《反斗奇兵》前三集建立起來的完美人設，在這一回徹底失去了自信，畢竟唯一不被愛的玩具是他，胡迪努力勸說「小叉」不是垃圾，是寶妮最愛的玩具，在面對「嘉比嘉比」的粗暴時，突然也有了感同身受，即使我們清楚知道「嘉比嘉比」掌握了胡迪的爛好人性格，得到了他的發聲盒，只是故事到了最後，胡迪也救贖了她，不應該是被主人選中，也有可能是自己去選主人。

「嘉比嘉比」並不是一個壞到骨子裏的角色。（《反斗奇兵4》劇照）

去尋找這個廣大的世界吧。

《反斗奇兵4》提出另一個論點，胡迪說「牧羊女」寶貝是「遺失的玩具Lost Toy」，但是寶貝卻在後來得知胡迪的近況之後向他說「你迷失了You Lost」，所謂的遺失與迷失，又該怎麼定義呢？只有自己心裏的聲音才會懂。

《反斗奇兵4》那麼溫柔，讓胡迪進入古董店，一邊是嚮往自由生活的寶貝，另一邊則是渴望有主人的嘉比嘉比，他自己也不知道誰是正確的，直到最後才知道，只要自己的心有所望，那就是正確的。而當故事即將結束，一切看似美好的回歸，胡迪準備陪伴巴斯光年等一群好友回到寶妮的身邊，巴斯卻對他說：「她會很好的。」起初我們以為巴斯所提的是寶貝，直到巴斯又說：「寶妮會很好的。」那一瞬間讓我感動得快要掉淚，兩人相伴多年，巴斯清楚知道胡迪的心裏在想些甚麼，就這麼一次，去愛自己真正愛的吧，不要再為了一個可能不愛你的人而努力着。

巴斯光年在這集的戲份並不多。（《反斗奇兵4》劇照）

無論這世間的問題再怎樣複雜困難，你都要聽自己心裏的聲音，你想要甚麼，你是否願意停下來，聽自己的心說話。

胡迪與巴斯終究分離，他們兩人隔着玻璃幃幕，遠遠說着那句經典台詞，飛向宇宙，胡迪立刻回應，浩瀚無垠，這句早從《反斗奇兵》首集就開始的台詞，突然變得如此催淚，每個人都有自己心裏必須去的宇宙，再怎麼努力，再怎麼辛苦，也要去抵達，我們早被《反斗奇兵3》的結尾感動，但人生從來沒有結局，也會是一個新的開始。

即睇《反斗奇兵4》精彩劇照▼

+ 9 + 8 + 7

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】