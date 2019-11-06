過大禮發現婚紗不合身？台新娘遭大整蠱　網民暴動：必須公布店家

一生一次的文定（過大禮）就這樣毀了！高雄一名女網友表示，他提前近7個月與某工作室租借文定的禮服，起初對方都確認正確，直到要付訂金曲禮服時才說不可以試穿，讓她文定當天試穿時才發現衣服尺寸不合，「搞得一生一次的文定心情很不美麗，也無法拍出滿意的照片…」

該名女網友在Facebook社團「爆怨公社」PO文表示，她3月24日先到該工作室預定禮服，陸續試了幾件後確定顏色及尺寸，沒想到她10月25日要去拿禮服時，才被告知不提供更衣間試穿，被店家告知「你們確認完顏色沒問題，付完押金就可以帶禮服離開」。

台新娘過大禮才發現婚紗不合身。（Upslash@drewcoffman）

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原PO說，她10月27日舉行文定，當下才發現尺寸完全錯誤，只能依靠新秘（新娘秘書，亦稱為新娘跟妝）的緊急處理，讓她順利進入衣服內，「動作都無法順利伸展、彎腰，甚至舉步難行。搞得一生一次的文定心情很不美麗，也無法拍出滿意的照片」。

整個心情非常差勁啊啊啊啊！

原PO事後請新秘詢問工作室，對方才坦承，原來是因為幫原PO服務的新秘不再隸屬於他們，才會「刻意把我的禮服換成不是屬於我的另件禮服」，讓原PO非常傻眼「他們自己公司內部與離開那間公司的新秘溝通或聘僱有不良，因而影響到我的權益」，「付了錢結果因為工作室私人情緒帶到新人的禮服身上，害我昨天美好的心情都沒了」。

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事後，原PO的老公歸還禮服時直接臉臭表明不滿，店家才將租借禮服的租金退還，以此讓事情落幕，但新娘還是無法接受。

原PO全文。（Facebook@爆怨公社）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】