台男下體套鋼環增性趣　緊箍三日勁腫始求醫　須出動消防電鋸解環

使用情趣用品來增加性趣十分普遍，但都要用得其所。台灣一名中年男子卻險些玩出禍，他稱因有勃起功能障礙，遂利用一個情趣鋼環套在下體來增強硬度，可是鋼環牢牢套在睪丸底部，三日也未能脫下，導致下體嚴重腫脹，致排尿困難才求醫，可是醫生利用醫療鋼剪也無法剪斷鋼環，最終要消防員出動電鋸才成功「解困」。

醫生用醫療鉗子也剪不斷鋼環，最終要向消防員求助。（高雄醫學大學提供）

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根據《自由時報》報道，涉事男子50歲，居於高雄，他稱因有勃起功能障礙，不時以情趣鋼環套住生殖器來增加勃起硬度，通常只會套住一天，但這次他套了3日。後來他發現下體愈來愈腫，不過鋼環卻套得太緊難以取下，甚至出現排尿困難，於是他才到高雄醫學大學附設醫院求診。

泌尿科醫生發現涉事男子被內徑4.5厘米、厚度約1.5厘米的鋼環牢牢套住睪丸底部，生殖器因血液流通受阻，以致陰莖及陰囊嚴重腫脹。醫生立即將他送進手術室，可是先後嘗試以泌尿外科器械、骨科鋼剪及口腔外科的鑽孔磨牙器，花了兩小時仍未能取下鋼環。

醫護人員最後逼不得已要向消防員求助，出動可鋸斷鐵閘的電鋸，在醫護人員協助灑水降溫下，15分鐘後終成功剪斷。涉事男子「解除束縛」後血液得以暢通流動，下體始慢慢消腫。

高醫泌尿部醫生周以和教授表示，臨床上會用真空器及套環，讓陰莖充血改善勃起功能障礙，但該些套環大多以有彈性的塑膠製造。他提醒男性使用類似情趣環時，應先諮詢醫生意見，指出使用不當可能造成生殖器缺血、壞死等嚴重後果。

（綜合）