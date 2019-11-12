急性腦中風有先兆　醫生：謹記「臨微不亂」口訣　分分鐘救人一命

台灣新竹一名65歲陳先生在社區進行修繕工作，突然出現腦中風症狀，緊急送醫後，醫師以靜脈血栓溶解劑治療，病情已獲得改善。醫師表示，身旁有人突然罹患腦中風，應該採取「臨微不亂」四步驟，盡快將病患送醫，爭取黃金治療時間才能降低失能殘障的風險。

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這名陳先生是在進行社區防颱修繕工程時發病，突然握不住手中工具、講話口齒不清、走路向右偏移無法直線行走，所幸在場的眾人分工合作，有的聯繫救護車、有的記下陳先生發病狀況，因此替陳先生爭取到黃金治療時間。

陳先生送醫後，醫師發現他患有初期糖尿病，且伴隨高血壓與高血脂等病症，透過頸部超音波也發現頸動脈狹窄，且有頸動脈粥樣硬化性斑塊。由於血流衝擊，容易導致斑塊破裂形成血栓，在醫師的囑咐下，陳先生按時服用抗血小板製劑與調控三高的藥物，也積極戒菸與持續回診復健治療，目前陳先生已回到他最愛的社區服務行列。

楊敬譽表示，腦中風為腦血管疾病的俗稱，意指供應腦部的血流受阻，導致局部腦組織缺氧損傷，造成身體功能暫時或永久性受損。根據台灣衛福部資料指出，台灣人十大死因中，腦血管疾病在2018年居於第4位，平均約每44分鐘就有一人死於腦中風，且男性比例高於女性。若患者身材肥胖，有高血壓、糖尿病、高血脂等病症且有抽菸習慣，可能增加腦中風的風險。

楊敬譽也提醒，適度的運動、規律的作息、三餐定時定量，減少過多的油、鹽與糖分的攝取，都能有效減少腦中風的疑慮。60歲以上民眾也應該每年進行身體檢查，尤其有相關家族病史的病患，更應該隨時留意，以免造成憾事發生。

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