足癬點解叫做「香港腳」？答案全因英國人的一場誤會

香港腳為什麼叫香港腳？因為鴉片戰爭時期，英國士兵穿皮靴，長期待在潮濕的船艙裡，腳上起了水泡又奇癢無比。回英國看診，醫生竟以為這是從香港帶回來的傳染疾病...

香港腳是一種常見的傳染病，並不是只有香港人會得病，這名稱也跟香港人無關。鴉片戰爭時，香港租借給英國，英國士兵極不適應香港的濕熱氣候，又因為整天穿著皮靴，導致士兵腳上狂起水泡、奇癢無比。士兵回英國就診，醫生誤以為士兵從香港帶回傳染病，「香港腳」的名稱才由此誕生。

香港腳並不是只有香港人會得病，這名稱也跟香港人無關。（Uplash@janromero）

「香港腳」正式名稱為「足癬」，致病主因為足癬菌，是黴菌的一種。這種黴菌好發於潮濕溫熱的環境，原先在英國的士兵渡船來到香港，因穿皮靴，長期待在悶熱的船艙裡，腳上便起了水泡，甚至奇癢無比。得病的英國士兵回國就診，醫生發現若換穿襪子、共用洗腳盆，很容易傳染給其他並未患病者。醫生以為是英國士兵從香港帶回來的傳染疾病，索性稱它為「香港腳」。

為避免香港腳，應注意衛生習慣，記得讓腳部透氣。除了軍人，運動員也容易罹患此疾病，所以也有人稱之為「運動員腳」。

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