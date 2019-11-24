煲飯究竟應該加幾多水？手掌量水法引網民熱論　黃金比例其實係…

「煮飯」是廚藝中最基礎的部分，但是「煮飯要加多少水」每個人標準卻不太一樣。有台灣網友提到日前到朋友家中做客時，幫忙洗米煮飯，由於不知道對方給他幾杯米，便依照自己的標準，把手平放在米上，將水加到關節上方，沒想到朋友認為他水加太少，應該要淹至手掌中段才是「黃金比例」。 雖然結局是洗米下鍋的人獲勝，卻讓原PO對米兌水的比例產生疑惑，因為公司同事全都是「一杯米配一杯水」，還批評他「大家手厚度都不一樣」這方式怎麼會準。令他懷疑是不是只剩下他和朋友是用手測量的？

雖然結局是洗米下鍋的人獲勝，卻讓原PO對米兌水的比例產生疑惑，因為公司同事全都是「一杯米配一杯水」，還批評他「大家手厚度都不一樣」這方式怎麼會準。（PTT討論區圖片）

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你不是一個人！

就在原PO思考此技是否會失傳時，許多網友跳出來表示，小時候都是這樣教的。

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加到第一指節

比起整隻手浸入水中的手掌法，還有不少人表示自己只用一隻手指，將手指貼在米上，加水到第一指節高度就好。

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幾杯米加幾杯水

最簡單的方法就是用量杯，煮多少米就加多少水最簡單，不會夾生也不致軟爛，也是最多人推薦的方式。

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為什麼要無視鍋內刻度…

有網友指出盲點，明明電鍋內鍋就有刻度標示，為什麼要把加水方式搞得這麼複雜？倒幾杯米，水就加到刻度幾呀。

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真正好吃的飯是沒有標準的！

這篇文也釣出不少愛吃飯的人士，認為煮不同米加水比例就該調整，煮飯的鍋子也要考慮進去才能煮出最好吃的飯，所以「煮飯要加多少水」沒有一定的標準答案。

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記得經典漫畫《將太的壽司》中，也有詳細討論如何把飯煮得好吃的方法，難怪現在不少餐廳都會把「我們的飯很好吃」當作賣點。

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